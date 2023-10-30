ميتروفيتش يطير بـ الهلال لربع نهائي كأس الملك

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على فريق الحزم بثلاثية دون رد مساء اليوم.

ميتروفيتش ينزل بديلًا ويسجل ثنائية

وكان الشوط الأول، شهد تعادلًا سلبيًّا بين الفريقين، حيث لم ينجح أزرق الرياض في خلق أي فرص هجومية إلا عبر هجمة من صالح الشهري في الدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض ثلاثيته عبر البرتغالي روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ53، ثم الصربي ميتروفيتش سجل هدفين في الدقيقتين الـ 79 والـ84.

ونجح الأزرق في الصعود لربع نهائي كأس الملك، ليرافق كلًّا من الفيصلي والخليج.