ميتروفيتش يطير بـ الهلال لربع نهائي كأس الملك أرماح الرياضية أول نادٍ في السعودية يحصل على شهادة LEED ميتروفيتش يضيف ثاني أهداف الهلال تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء روبن نيفيز يسجل الهدف الأول لـ الهلال استمرار الدراسة عن بعد غدًا في تعليم عسير وبيشة موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر نوفمبر بتوجيه من ولي العهد.. خالد بن سلمان يصل واشنطن في زيارة رسمية التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال والحزم موعد مباريات الثلاثاء في كأس الملك
صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على فريق الحزم بثلاثية دون رد مساء اليوم.
وكان الشوط الأول، شهد تعادلًا سلبيًّا بين الفريقين، حيث لم ينجح أزرق الرياض في خلق أي فرص هجومية إلا عبر هجمة من صالح الشهري في الدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض ثلاثيته عبر البرتغالي روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ53، ثم الصربي ميتروفيتش سجل هدفين في الدقيقتين الـ 79 والـ84.
ونجح الأزرق في الصعود لربع نهائي كأس الملك، ليرافق كلًّا من الفيصلي والخليج.
روبن نيفيز يسجل الهدف الأول للهلال من علامة الجزاء⚽️
#أغلى_الكؤوس
#الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/ilorDovdT5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2023
هدددددف!⚽
تمريرات هلالية🔥وميتروفيتش يضيف الهدف الثاني للهلال⚽️
#أغلى_الكؤوس
#الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/Q3ZiFcwkUm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2023
من علامة الجزاء🥅 ميتروفيتش يضيف الهدف الثالث للهلال⚽️
#أغلى_الكؤوس
#الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/CebgsE7cxn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2023