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سجل هدفين في شباك الحزم

ميتروفيتش يطير بـ الهلال لربع نهائي كأس الملك

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
ميتروفيتش يطير بـ الهلال لربع نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على فريق الحزم بثلاثية دون رد مساء اليوم.

ميتروفيتش ينزل بديلًا ويسجل ثنائية

وكان الشوط الأول، شهد تعادلًا سلبيًّا بين الفريقين، حيث لم ينجح أزرق الرياض في خلق أي فرص هجومية إلا عبر هجمة من صالح الشهري في الدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.

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ميتروفيتش - 90

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض ثلاثيته عبر البرتغالي روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ53، ثم الصربي ميتروفيتش سجل هدفين في الدقيقتين الـ 79 والـ84.

ونجح الأزرق في الصعود لربع نهائي كأس الملك، ليرافق كلًّا من الفيصلي والخليج.

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