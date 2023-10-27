ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال

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عوّض اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، إهداره ركلة جزاء لفريقه ضد الأهلي، بتسجيل الهدف الثاني في شباك الحارس السنغالي إدوارد ميندي.
وسدد ميتروفيتش ركلة الجزاء بقوة على يمين الحارس ميندي في الدقيقة الـ26 لكن الأخير تصدى لها، ثم عاد المهاجم الصربي وأضاف الهدف الثاني لأزرق الرياض في الدقيقة الـ37.
ميندي.. تصدي العمر في الكلاسيكو 🔥🧤#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/MGXSBV73wO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023