ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة

كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ويتصدر هدف النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش القائمة.

ميتروفيتش وتاليسكا وباتنا يتنافسون

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ألكسندر ميتروفيتش أمام الشباب، في المباراة التي شهدت تألقه بشكل لافت وتسجيله للهدف الثاني؛ ليُساهم في فوز الزعيم بنتيجة 2\0.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الثامنة بدوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا أمام الطائي، ليلعب دورًا هامًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدفين مقابل هدف.

كما يُنافس النجم المغربي مراد باتنا، ميتروفيتش على جائزة هدف الجولة، بعد تسجيله لهدف رائع من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، ليساهم في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لفوز كبير أمام الوحدة بنتيجة 5\1 في دوري روشن السعودي.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة الثامنة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 20 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ19 نقطة، يليه النصر برصيد 18 نقطة، ثم الاتفاق بـ17 نقطة، الأهلي بـ16 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع بـ14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة، ثم الفيحاء بـ10 نقاط، يليه الخليج والشباب بـ8 نقاط، ضمك بـ7 نقاط، بالتساوي مع الأخدود، الطائي والرياض، ثم أبها بـ6 نقاط، الرائد 4 نقاط، والحزم 3 نقاط.