ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن موعد المقابلات الشخصية على الوظائف الهندسية وظائف شاغرة بشركة المتقدمة للبتروكيماويات ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام وتشيلسي أرضية ملعب آزادي تثير سخرية نيمار حساب المواطن : تغيير الجوال عن طريق أيقونة النفاذ الوطني التعادل يحسم مباراة نوتنغهام فورست ضد برينتفورد فرنسي يدير مباراة نابولي ضد ريال مدريد الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية موعد مباراة نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان
كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ويتصدر هدف النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش القائمة.
واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ألكسندر ميتروفيتش أمام الشباب، في المباراة التي شهدت تألقه بشكل لافت وتسجيله للهدف الثاني؛ ليُساهم في فوز الزعيم بنتيجة 2\0.
ويُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الثامنة بدوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا أمام الطائي، ليلعب دورًا هامًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدفين مقابل هدف.
كما يُنافس النجم المغربي مراد باتنا، ميتروفيتش على جائزة هدف الجولة، بعد تسجيله لهدف رائع من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، ليساهم في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لفوز كبير أمام الوحدة بنتيجة 5\1 في دوري روشن السعودي.
على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة الثامنة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 20 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ19 نقطة، يليه النصر برصيد 18 نقطة، ثم الاتفاق بـ17 نقطة، الأهلي بـ16 نقطة.
ويقع الفتح في المركز السابع بـ14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة، ثم الفيحاء بـ10 نقاط، يليه الخليج والشباب بـ8 نقاط، ضمك بـ7 نقاط، بالتساوي مع الأخدود، الطائي والرياض، ثم أبها بـ6 نقاط، الرائد 4 نقاط، والحزم 3 نقاط.
🔘 مراد باتنا 🇲🇦
🔘 ألكساندر ميتروفيتش 🇷🇸
🔘 أندرسون تاليسكا 🇧🇷
⚽️ اختيارات الفريق الفنّي في الرابطة لأجمل (3) أهداف في الجولة الـ8 🔥👏.
#yallaRSL pic.twitter.com/aT5D3V3YrS
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 1, 2023