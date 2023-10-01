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ضمن منافسات دوري روشن

ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ويتصدر هدف النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش القائمة.

ميتروفيتش وتاليسكا وباتنا يتنافسون

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ألكسندر ميتروفيتش أمام الشباب، في المباراة التي شهدت تألقه بشكل لافت وتسجيله للهدف الثاني؛ ليُساهم في فوز الزعيم بنتيجة 2\0.

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ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @Alhilal_FC

ويُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الثامنة بدوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا أمام الطائي، ليلعب دورًا هامًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدفين مقابل هدف.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

كما يُنافس النجم المغربي مراد باتنا، ميتروفيتش على جائزة هدف الجولة، بعد تسجيله لهدف رائع من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، ليساهم في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لفوز كبير أمام الوحدة بنتيجة 5\1 في دوري روشن السعودي.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة الثامنة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 20 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ19 نقطة، يليه النصر برصيد 18 نقطة، ثم الاتفاق بـ17 نقطة، الأهلي بـ16 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع بـ14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة، ثم الفيحاء بـ10 نقاط، يليه الخليج والشباب بـ8 نقاط، ضمك بـ7 نقاط، بالتساوي مع الأخدود، الطائي والرياض، ثم أبها بـ6 نقاط، الرائد 4 نقاط، والحزم 3 نقاط.

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