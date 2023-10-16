ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على جوجل.. التفاصيل كاملة

أكدت شركة جوجل أن مفاتيح المرور أصبحت خيار تسجيل الدخول الافتراضي للمصادقة لجميع حسابات جوجل الشخصية عبر خدماتها ومنصاتها.

وأضافت أن هذا يعني أنه بمجرد إعداد مفتاح مرور مرتبط بجهاز، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابات جوجل الخاصة بك دون إدخال كلمة مرور أو استخدام التحقق بخطوتين (2SV) عند تسجيل الدخول.

بديل لكلمة المرور

ووفقًا لشركة جوجل، تعد مفاتيح المرور بديلاً بسيطًا وآمنًا لكلمات المرور التقليدية، حيث قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كاليفورنيا مفاتيح المرور لأول مرة في مايو 2022، ثم قامت بدمج الدعم لها في نظام التشغيل Android وChrome في أكتوبر 2022، كذلك قامت جوجل بتوسيع دعم مفاتيح المرور ليشمل حسابات جوجل الشخصية في مايو 2023.



ومفاتيح المرور متوافقة مع جميع متصفحات الويب والأنظمة الأساسية الرئيسية، بما في ذلك Windows وmacOS وiOS وChromeOS.

مفاتيح المرور أكثر أمانًا

وتوضح جوجل أن مفاتيح المرور توفر بديلاً أكثر أمانًا لكلمات المرور التقليدية عن طريق استبدالها بمفتاح رقمي فريد مرتبط بحسابك.

باستخدام مفتاح المرور لا يُطلب من المستخدمين حفظ كلمات المرور، بدلاً من ذلك يمكنهم تسجيل الدخول إلى حسابهم على جوجل باستخدام بصمة الإصبع، ومسح الوجه، وقفل شاشة الجهاز، مثل رقم التعريف الشخصي، كذلك تشير بعض تقارير أن مفاتيح المرور أكثر فعالية في حماية حسابات جوجل من التهديدات مثل التصيد الاحتيالي.

على الرغم من أن مفاتيح المرور كانت اختيارية في السابق، فقد قامت جوجل بتمكينها افتراضيًا، حيث تعمل الشركة على جعل كلمات المرور قديمة من خلال مطالبة المستخدمين بإنشاء مفاتيح مرور لفتح الحسابات والأجهزة باستخدام بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو رقم التعريف الشخصي.

وكتبت جوجل في مدونتها: “سنواصل تشجيع الصناعة على التركيز على مفاتيح المرور – مما يجعل كلمات المرور نادرة، وعفا عليها الزمن في نهاية المطاف”.

رغم ذلك تؤكد جوجل أنها ستستمر في الوقت الحالي في دعم كلمات المرور التقليدية، ويمكن للمستخدمين إزالة مفاتيح المرور تمامًا عن طريق تعطيل خيار “تخطي كلمة المرور عندما يكون ذلك ممكنًا” في حساباتهم.

كيف تعمل مفاتيح مرور جوجل؟

تعمل مفاتيح مرور جوجل باستخدام بروتوكول تشفير يُعرف باسم WebAuthn هو بروتوكول قياسي يمكّن مواقع الويب والتطبيقات من مصادقة المستخدمين من خلال الاستفادة من ميزات الأمان المضمنة في أجهزتهم، مثل القياسات الحيوية وأرقام التعريف الشخصية.

لتسجيل الدخول إلى موقع ويب أو تطبيق باستخدام مفتاح مرور، سيحتاج المستخدمون أولاً إلى إنشاء مفتاح مرور على أجهزتهم. بمجرد إنشاء مفتاح المرور، يمكن استخدامه لتسجيل الدخول إلى أي موقع ويب أو تطبيق يدعم مفاتيح المرور.

كيفية إعداد مفاتيح المرور لحساب جوجل

لإعداد مفاتيح المرور لحساب جوجل الخاص بك، ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك على جوجل

انقر فوق الأمان

قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق “مفاتيح المرور”.

انقر فوق إنشاء مفتاح مرور ومتابعة

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

قم بإلغاء قفل جهازك

بمجرد إنشاء مفتاح مرور، يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول إلى أي موقع ويب أو تطبيق تابع لشركة جوجل يدعم مفاتيح المرور.

ستحتاج إلى إنشاء مفتاح مرور لكل جهاز، عند تسجيل الدخول، يُطلب من جهازك التوقيع على تحدي فريد باستخدام المفتاح الخاص.