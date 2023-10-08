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خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

ميسي يرفض مغادرة إنتر ميامي والانتقال لـ برشلونة

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ مساءً
ميسي يرفض مغادرة إنتر ميامي والانتقال لـ برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، رفض فكرة مغادرة فريقه والانضمام لنادي برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ميسي باق

وذكرت صحيفة The Athletic البريطانية أن مصدرًا مقربًا من ميسي أكد لها أن النجم الأرجنتيني لن يغادر فريقه الأمريكي في يناير المقبل.

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ويرغب ميسي في البقاء في صفوف إنتر ميامي وذلك بسبب شعوره بالراحة هو وأسرته في مدينة ميامي الأمريكية، بالإضافة إلى رفضه فكرة الانتقال لأوروبا ونقل أسرته معه.

إنتر ميامي جدا

موقف صعب لـ إنتر ميامي

يذكر أن فريق ميامي كان خسر أمام نادي سينسيناتي بنتيجة 1-0 فجر اليوم ضمن منافسات المجموعة الشرقية من بطولة الدوري الأمريكي، حيث خسر ميامي فرصة التأهل للأدوار الإقصائية قبل جولتين على نهاية الدور التمهيدي.

وكان اللاعب الأرجنتيني ألفارو باريال سجل الهدف الوحيد لفريق سينسيناتي في الدقيقة الـ 79 من عمر المباراة.

وتُعد مباراة اليوم هي أول هزيمة لنادي إنتر ميامي أثناء مشاركة ليونيل ميسي، حيث لم ينجح في مساعدة فريقه على نيل بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.

ويحتل نادي ميامي المركز الـ 27 في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 33 نقطة.

 

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