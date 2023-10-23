ميلان يسقط بفخ الخسارة ضد يوفنتوس

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه ميلان بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ميلان ضد يوفنتوس

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب الإيطالي مانويل لوكاتيلي الهدف الوحيد لليوفي في الدقيقة الـ63 من تصويبة قوية.

وبعد المباراة، أصبح رصيد يوفنتوس 20 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الروسونيري عند 21 نقطة في المركز الثاني.

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي انطلقت بداية من أول أمس السبت بفوز نابولي على هيلاس فيرونا بثلاثية لهدف، بينما فاز إنتر ميلان على تورينو بثلاثية دون رد، وفاز لاتسيو على ساسولو بثنائية دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز روما على مونزا بهدف، وفاز بولونيا على فروسينوني بهدفين لهدف، بينما تعادل كالياري مع فريق ساليرنيتانا بنتيجة 2/ 2، وفاز أتالانتا على جنوى بثنائية دون رد.

يوفنتوس يتقدم.. تسديدة لوكاتيلي تصطدم بكرونيتش وتغير اتجاهها وتسكن الشباك#ميلان_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/e0xskK993g — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023

وفاز يوفنتوس على الروسونيري بهدف.