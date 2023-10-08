ميلان يُدرج جيرو ضمن قائمة حراس المرمى !

اتخذ نادي ميلان الإيطالي قرارًا غريبًا تجاه مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو وذلك بعد ظهوره كحارس مرمى لدقائق في مباراة جنوى أمس في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

جيرو يُنقذ ميلان

وكان المهاجم الفرنسي ارتدى قميص مواطنه مايك ماينان حارس الروسونيري بعد طرد الأخير بسبب تدخله العنيف على أحد لاعبي جنوى.

وقرر الفريق الإيطالي، إدراج جيرو ضمن قائمة حراس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي مع ماينان والإيطالي ماركو سبورتيلو والإيطالي أنطونيو ميرانتي ومواطنه لابو فرانشيسكو.

وكان حساب المنتخب الفرنسي في منصة ” إكس” علق على ظهور جيرو حارسًا في مباراة جنوى حيث قال: ” يجب علينا تحديث قائمة حراسنا من جديد”.

جيرو كان وجه رسالة مباشرة للجماهير بعد الفوز في مباراة جنوى وتصديه لإحدى الكرات الخطيرة قائلًا: ” جماهير الروسونيري، لقد حققنا 3 نقاط مهمة، وأنا معجب للغاية بروح الفريق”.

وكان الشوط الأول من مباراة جنوى وميلان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم نجح الأمريكي كريستيان بوليسيتش في إحراز هدف الفوز لفريق ميلان في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

وبعد الفوز، أصبح رصيد ميلان 21 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد جنوى عند 8 نقاط في المركز الـ15.

نتائج مباريات الجولة الثامنة

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، انطلقت الجمعة بتعادل إمبولي ضد أودينيزي بدون أهداف، وتعادل ليتشي مع ساسولو بهدف لكل فريق.

وفي مباريات السبت، تعادل الإنتر مع بولونيا بهدفين لكل فريق، وفاز يوفنتوس على تورينو بهدفين دون رد، وفاز ميلان على جنوى.

وضمن مباريات اليوم، فاز مونزا على ساليرنيتانا بثلاثية دون رد، وفاز لاتسيو على أتالانتا بثلاثية مقابل هدفين، وفاز فروسينوني على هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين لهدف.