Icon

آيات تطلق مشروعها النوعي مبادرة “الكتب القرآنية الناطقة” Icon القبض على مواطنين أطلق أحدهما النار في الهواء بالخرج Icon ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034 كونها الرائدة في الرياضة العالمية Icon حكام مباريات اليوم في ختام تاسع جولات دوري روشن Icon عبدالرزاق حمدالله يخذل جماهير الاتحاد Icon عارف منتقدًا الإدارة: الاتحاد خسر قبل أن تبدأ المباراة Icon جناح السعودية الأكبر في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.. يستوحي هويته من جبل طويق Icon إنجاز عمر ندا يعكس المستقبل الكبير للرياضة Icon العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية Icon فهد عطيف يحتفل بتوقيع كتابه بمعرض الرياض الدولي للكتاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال ديربي جدة

ميندي يُنهي تفوق كريم بنزيما المستمر

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
ميندي يُنهي تفوق كريم بنزيما المستمر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تألق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي بشكل لافت خلال ديربي جدة، ليحرم نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما من هز الشباك.

تألق ميندي أمام كريم بنزيما

وتصدى ميندي لـ4 تسديدات من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بينهم واحدة من كريم بنزيما، ليمنعه من عادته بالتألق والتسجيل أمامه خلال المواجهات السابقة التي جمعت بينهما في دوري أبطال أوروبا.

قد يهمّك أيضاً
بيراميدز يواجه صن داونز .. نتائج نارية لـ قرعة دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يواجه صن داونز .. نتائج نارية لـ قرعة دوري أبطال إفريقيا

هوية الخطوط السعودية تحت سهام النقد!

هوية الخطوط السعودية تحت سهام النقد!

إدوارد ميندي
ميندي – المصدر @ALAHLI_FC

واعتاد كريم بنزيما على هز شباك ميندي، حيث سبق وسجل أمامه 5 أهداف، خلال 3 مباريات جعت ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا لمواسم 2020\ 2021، 2021\ 2022.

واصطدم فريقا ريال مدريد وتشيلسي مرة أخرى في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، إلا أن ميندي لم يُشارك وتواجد على مقاعد البدلاء، لتتجدد مواجهته مع كريم بنزيما في ديربي جدة.

ميندي وبنزيما
ميندي وبنزيما – المصدر @SPL

الاتحاد يخسر الديربي بهدف

ولعب الاتحاد ضد الأهلي بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف سجله فرانك كيسيه.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن النصر والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

الأهلي ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

وظائف
جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده
السعودية اليوم

جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على...

السعودية اليوم
الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
السعودية اليوم

الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات...

السعودية اليوم
جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية
الرياضة

جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في...

الرياضة
سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك
الرياضة

سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد...

الرياضة
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة
أخبار أمنية

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في...

أخبار أمنية
يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا
الرياضة

يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج...

الرياضة