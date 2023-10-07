ميندي يُنهي تفوق كريم بنزيما المستمر

تألق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي بشكل لافت خلال ديربي جدة، ليحرم نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما من هز الشباك.

تألق ميندي أمام كريم بنزيما

وتصدى ميندي لـ4 تسديدات من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بينهم واحدة من كريم بنزيما، ليمنعه من عادته بالتألق والتسجيل أمامه خلال المواجهات السابقة التي جمعت بينهما في دوري أبطال أوروبا.

واعتاد كريم بنزيما على هز شباك ميندي، حيث سبق وسجل أمامه 5 أهداف، خلال 3 مباريات جعت ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا لمواسم 2020\ 2021، 2021\ 2022.

واصطدم فريقا ريال مدريد وتشيلسي مرة أخرى في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، إلا أن ميندي لم يُشارك وتواجد على مقاعد البدلاء، لتتجدد مواجهته مع كريم بنزيما في ديربي جدة.

الاتحاد يخسر الديربي بهدف

ولعب الاتحاد ضد الأهلي بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف سجله فرانك كيسيه.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن النصر والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع.