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نوه بشجاعتهم وتعاملهم مع حادثة السطو بحرفية عالية

نائب أمير الرياض يكرّم رجال أمن أحبطوا سرقة سيارة نقل أموال

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
نائب أمير الرياض يكرّم رجال أمن أحبطوا سرقة سيارة نقل أموال
المواطن - فريق التحرير

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بقصر الحكم مساء أمس الثلاثاء، رجال الأمن الذين قاموا بالتصدي وإحباط محاولة سرقة سيارة نقل أموال في الرياض.

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جاء ذلك خلال استقبال سموه نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء ناصر بن منصور العتيبي، ومدير الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض العقيد سلطان بن مشاري بن زريبان وعدداً من رجال الأمن.

تكريم رجال الأمن

ونقل سموه، شكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لرجال الأمن على ما بذلوه من جهد يعكس إتقانهم لمهام عملهم وأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، منوهاً سموه، بشجاعتهم وتعاملهم مع حادثة السطو بحرفية عالية، واسترداد الأموال والتعامل مع الجناة بما يقتضيه الموقف.

وأكد سموه أن هذا ديدن رجل الأمن السعودي واحترافيته وشجاعته، وأنه لا مجال لعابث ولا ساعٍ للإخلال بالأمن، وأن هذه الدولة تنعم بأمن وأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وجهود رجال الأمن في كافة القطاعات.

إحباط سرقة سيارة نقل أموال

يذكر أن الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض باشرت اليوم بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها، وتم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته, مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.

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