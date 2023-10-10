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سيتم اختيار ميلان وأتالانتا عوضًا عنهما

نابولي وفيورنتينا يرفضان المشاركة بـ السوبر الإيطالي في السعودية

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ مساءً
نابولي وفيورنتينا يرفضان المشاركة بـ السوبر الإيطالي في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي نابولي وفيورنتينا يرفضان المشاركة في بطولة كأس السوبر الإيطالي التي تُقام في السعودية في يناير المقبل.

ومن المقرر إقامة بطولة السوبر خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير في المملكة، حيث سيرفض كل من فريق الجنوب الإيطالي وفيورنتينا المشاركة في البطولة مع وجود توقعات بمشاركة كل من ميلان وأتالانتا عوضًا عنهما مع ناديي إنتر ميلان ولاتسيو.

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السوبر الإيطالي

وفي 18 يناير الماضي، تُوج نادي إنتر ميلان ببطولة كأس السوبر الإيطالي، وذلك بعد فوزه على جاره ميلان بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان الإنتر افتتح التسجيل عبر اللاعب الإيطالي فريدريكو ديماركو في الدقيقة العاشرة، ثم سجل اللاعب البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني للإنتر بالدقيقة الـ21.

وفي الشوط الثاني، نجح الإنتر في إحراز الهدف الثالث عبر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل فريق ميلان مكونًا من: “تاتاروسانو في حراسة المرمى، كالابريا، كاجر، توموري، هيرنانديز، تونالي، بن ناصر، مسياس، دياز، لياو، جيرو”.

أما تشكيل إنتر فجاء مكونًا من: “أونانا بحراسة المرمى، سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، دزيكو، لاوتارو”.

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