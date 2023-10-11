نابولي يتفاوض مع بديل رودي جارسيا

بات المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، قريبًا للغاية من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، بعد تراجع الأداء والنتائج هذا الموسم.

نابولي يفاوض كونتي

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نابولي تواصل رسميًا مع المدير الفني أنطونيو كونتي اليوم، وسيتم إجراء محادثات مباشرة، لحسم أمر قيادته للفريق بدلًا من رودي جارسيا.

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، لأن هناك العديد من النقاط الحاسمة التي يجب مناقشتها قبل حسم الأمور مع كونتي.

ومن جانبه، أكد الصحافي بشبكة “ريفيلو”، ماتيو موريتو، أن كونتي هو الاختيار الرئيسي لنابولي، لقيادة الفريق بدلًا من رودي جارسيا، مشددًا على وجود اتصالات مباشرة بين رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس والمدرب طوال اليوم.

تراجع نابولي مع رودي جارسيا

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي من تراجع النتائج مع رودي جارسيا، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 14 نقطة، من الفوز 4 مرات، والتعادل مرتين والخسارة مثلهما.

وكانت التوقعات تُشير إلى تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي لانطلاقة أفضل في الدوري الإيطالي الممتاز، خاصة أنه أنهى الموسم الماضي بشكل مميز، بعد تتويجه باللقب محققًا أفضل أرقام دفاعية وهجومية.