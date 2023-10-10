نابولي يمنح جارسيا فرصة أخيرة

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كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي يفكر في منح المدرب الفرنسي رودي جارسيا فرصة جديدة مع الفريق، وذلك رغم الخسارة من فريقي ريال مدريد الإسباني وفيورنتينا في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة.
ويحتل فريق الجنوب الإيطالي بطل الدوري في الموسم الماضي، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وبرصيد 14 نقطة.
وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي إن إدارة نادي الجنوب الإيطالي برئاسة أوريليو دي لاورينتس سوف تدعم فكرة منح جارسيا فرصة جديدة لإثبات أنه الأحق بتدريب الفريق قبل اتخاذ أي قرار بإقالته.
وفي حال لم يُثبت جارسيا كفائته فإن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق مرشح لتدريب فريق الجنوب الإيطالي بالفترة المقبلة.
وكان فيورنتينا فاز مساء الأحد على فريق الجنوب الإيطالي بثلاثية لهدف في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
وسجل فيورنتينا الهدف الأول عبر لاعبه جوسيب بريكالو في الدقيقة السابعة.
ونجح النيجيري فيكتور أوسيمين في إحراز هدف التعادل لفريق نابولي في الدقيقة الـ 45.
وفي الشوط الثاني، سجل فيورنتينا هدفين عبر كل من جياكومو بونافينتورا ونيكولاس جونزاليس في الدقيقتين الـ 63 والـ90.