Icon

مجموعة القوات الجوية تصل باكستان للمشاركة في درع السِند 2023 Icon ولي العهد يؤكد لعباس وقوف السعودية المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة Icon توتنهام يفكر في ضم نجم الاتحاد Icon نتنياهو يتوعد برد سيغير الشرق الأوسط بعد استدعاء 100 ألف جندي Icon بدء إيداع حساب المواطن دفعة أكتوبر شاملًا الدعم الإضافي Icon نابولي يمنح جارسيا فرصة أخيرة Icon 5 جلسات عن ‏⁧‫مستقبل القطاع غير الربحي‬⁩ بعدسة “المواطن” Icon تفاصيل إصابة إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي Icon لقطات توثق اجتياح بق الفراش للحافلات في بريطانيا Icon تواصل+ مبادرة نوعية ابتكارية لتنمية طاقات الموهوبين في الإعلام وتطوير قدراتهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الخسارة من فيورنتينا

نابولي يمنح جارسيا فرصة أخيرة

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
نابولي يمنح جارسيا فرصة أخيرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي يفكر في منح المدرب الفرنسي رودي جارسيا فرصة جديدة مع الفريق، وذلك رغم الخسارة من فريقي ريال مدريد الإسباني وفيورنتينا في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة.

ويحتل فريق الجنوب الإيطالي بطل الدوري في الموسم الماضي، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وبرصيد 14 نقطة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

فانتوم أوف ذا أوبرا أهم مسرحية موسيقية عالمية في الرياض

فانتوم أوف ذا أوبرا أهم مسرحية موسيقية عالمية في الرياض

قرار إدارة نابولي تجاه جارسيا

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي إن إدارة نادي الجنوب الإيطالي برئاسة أوريليو دي لاورينتس سوف تدعم فكرة منح جارسيا فرصة جديدة لإثبات أنه الأحق بتدريب الفريق قبل اتخاذ أي قرار بإقالته.

وفي حال لم يُثبت جارسيا كفائته فإن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق مرشح لتدريب فريق الجنوب الإيطالي بالفترة المقبلة.

جارسيا - 23 - نابولي

ملخص مباراة فيورنتينا 

وكان فيورنتينا فاز مساء الأحد على فريق الجنوب الإيطالي بثلاثية لهدف في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وسجل فيورنتينا الهدف الأول عبر لاعبه جوسيب بريكالو في الدقيقة السابعة.

ونجح النيجيري فيكتور أوسيمين في إحراز هدف التعادل لفريق نابولي في الدقيقة الـ 45.

وفي الشوط الثاني، سجل فيورنتينا هدفين عبر كل من جياكومو بونافينتورا ونيكولاس جونزاليس في الدقيقتين الـ 63 والـ90.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022
آخر الاخبار

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022

آخر الاخبار
أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة الأسطح الخضراء للمباني
السعودية اليوم

أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة...

السعودية اليوم
ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة بالرياض
السعودية اليوم

ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة...

السعودية اليوم
فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين وسط أنقاض زلزال المغرب
السعودية اليوم

فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن
الرياضة

بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام...

الرياضة
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق
أخبار أمنية

ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4...

أخبار أمنية
رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان
آخر الاخبار

رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان

آخر الاخبار