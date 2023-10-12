نادي الهلال الأكثر استحواذًا في دوري أبطال آسيا

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداء لافتًا في انطلاقة منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ليتصدر قائمة مميزة.

الأكثر استحواذًا في مرحلة المجموعات

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، عن قائمة أكثر الفرق استحواذًا على الكرة في مرحلة المجموعات حتى الآن، وجاء نادي الهلال بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس في الصدارة بنسبة 71%.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو في المركز الثاني بقائمة الأكثر استحواذًا على الكرة في مرحلة المجموعات بنسبة وصلت إلى 70%، فيما حل السد القطري ثالثًا بـ67%.

الهلال والنصر في أبطال آسيا

وفي الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره مومباي سيتي، يوم 23 أكتوبر، يلعب النصر مع الدحيل القطري، في اليوم التالي.

ويسير الفريقان بشكل مميز في انطلاقة مرحلة المجموعات، حيث يتصدر الهلال المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.