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ضمن منافسات مرحلة المجموعات

نادي الهلال الأكثر استحواذًا في دوري أبطال آسيا

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
نادي الهلال الأكثر استحواذًا في دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداء لافتًا في انطلاقة منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ليتصدر قائمة مميزة.

الأكثر استحواذًا في مرحلة المجموعات

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، عن قائمة أكثر الفرق استحواذًا على الكرة في مرحلة المجموعات حتى الآن، وجاء نادي الهلال بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس في الصدارة بنسبة 71%.

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نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو في المركز الثاني بقائمة الأكثر استحواذًا على الكرة في مرحلة المجموعات بنسبة وصلت إلى 70%، فيما حل السد القطري ثالثًا بـ67%.

النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

الهلال والنصر في أبطال آسيا

وفي الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره مومباي سيتي، يوم 23 أكتوبر، يلعب النصر مع الدحيل القطري، في اليوم التالي.

ميتروفيتش جدا - الهلال وناساجي

ويسير الفريقان بشكل مميز في انطلاقة مرحلة المجموعات، حيث يتصدر الهلال المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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