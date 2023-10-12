نادي الهلال الأكثر استحواذًا في دوري أبطال آسيا

حقيقة زواج جنى مقداد ما لا تعرفه عن ستيف سكاليز مرشح الجمهوريين لرئاسة مجلس النواب الأمريكي نادي برشلونة ينفذ وعده لـ جواو فيليكس عبدالرحمن غريب يتفوق على نفسه مع النصر فهد المولد يسعى لاستعادة بريقه مع الأخضر السعودية حنان بلخي أول امرأة تتولى المنصب الأكثر صعوبة بمنظمة الصحة العالمية تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.. 5 مستهدفات رئيسية بجهود محمد بن سلمان.. استراتيجية عسير قمم وشيم تخطو إلى الأمام توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحد الأقصى للدعم هروب العمالة المنزلية ظاهرة بحاجة إلى حسم وعقوبة رادعة
يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداء لافتًا في انطلاقة منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ليتصدر قائمة مميزة.
وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، عن قائمة أكثر الفرق استحواذًا على الكرة في مرحلة المجموعات حتى الآن، وجاء نادي الهلال بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس في الصدارة بنسبة 71%.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو في المركز الثاني بقائمة الأكثر استحواذًا على الكرة في مرحلة المجموعات بنسبة وصلت إلى 70%، فيما حل السد القطري ثالثًا بـ67%.
وفي الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره مومباي سيتي، يوم 23 أكتوبر، يلعب النصر مع الدحيل القطري، في اليوم التالي.
ويسير الفريقان بشكل مميز في انطلاقة مرحلة المجموعات، حيث يتصدر الهلال المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.