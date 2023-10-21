نادي الهلال يتألق دفاعيًا

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا على الصعيد الدفاعي خلال منافسات الموسم الحالي.

فوز الهلال ضد الخليج

ولعب الهلال ضد الخليج بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد.

تألق نادي الهلال دفاعيًا

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تألقه دفاعيًا هذا الموسم، ونجح في عدم استقبال أهداف للمباراة الخامسة على التوالي في جميع البطولات، وهو ما فشل في تحقيقه على مدار 3 سنوات تقريبًا.

ويعود آخر هدف استقبله نادي الهلال إلى مباراة ضمك قبل شهر تقريبًا، عندما تعادلا إيجابيًا بنتيجة 1\1، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، قبل أن تخطف كتيبة جيسوس الأنظار دفاعيًا.

وحقق الهلال 3 انتصارات في دوري روشن السعودي أمام الشباب 2\0، الأخدود 3\0 والخليج 1\0، وفاز على الجبلين بهدف نظيف في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتجاوز ناساجي الإيراني بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا.

وساهم حارس المرمى المغربي ياسين بونو في حفاظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظافة شباكه في 4 مباريات، فيما شارك محمد العويس أمام ناساجي، ولم تهتز شباكه، ليُساهم في سلسلة الزعيم المميزة.