نادي الهلال يتألق دفاعيًا

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة
يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا على الصعيد الدفاعي خلال منافسات الموسم الحالي.
ولعب الهلال ضد الخليج بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد.
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تألقه دفاعيًا هذا الموسم، ونجح في عدم استقبال أهداف للمباراة الخامسة على التوالي في جميع البطولات، وهو ما فشل في تحقيقه على مدار 3 سنوات تقريبًا.
ويعود آخر هدف استقبله نادي الهلال إلى مباراة ضمك قبل شهر تقريبًا، عندما تعادلا إيجابيًا بنتيجة 1\1، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، قبل أن تخطف كتيبة جيسوس الأنظار دفاعيًا.
وحقق الهلال 3 انتصارات في دوري روشن السعودي أمام الشباب 2\0، الأخدود 3\0 والخليج 1\0، وفاز على الجبلين بهدف نظيف في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتجاوز ناساجي الإيراني بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا.
وساهم حارس المرمى المغربي ياسين بونو في حفاظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظافة شباكه في 4 مباريات، فيما شارك محمد العويس أمام ناساجي، ولم تهتز شباكه، ليُساهم في سلسلة الزعيم المميزة.