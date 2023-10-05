Icon

إتمام طرح المتحدة للصناعات التعدينية في نمو بـ 34 ريالًا للسهم Icon فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية Icon مانشيني عن استضافة السعودية للمونديال: لحظة فخر كبيرة Icon لقطات لاصطدام طائرة ومقتل اثنين من ركابها في البرازيل Icon كويلار يخوض مباراته الـ100 كأساسي بالدوري Icon أبرز أرقام الاتحاد والأهلي قبل ديربي الغد Icon فانتوم أوف ذا أوبرا أهم مسرحية موسيقية عالمية في الرياض Icon احذروا رسالة عزيزي دافع الضرائب Icon نادي برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ليفاندوفكسي Icon وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
تعرض لها خلال مواجهة بورتو

نادي برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ليفاندوفكسي

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
نادي برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ليفاندوفكسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

وشارك ليفاندوفسكي بشكل أساسي في مباراة بورتو ضد برشلونة بالأمس، وتعرض لإصابة في الكاحل الأيسر، بعد تدخل قوي من المدافع ديفيد كارمو؛ ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 34، ويشارك فيران توريس بدلًا منه.

قد يهمّك أيضاً
مباراة الفيحاء والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية

مباراة الفيحاء والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية

رقم مميز لـ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا رغم غياب ليفربول

رقم مميز لـ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا رغم غياب ليفربول

وأكد نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الفحوصات التي خضع لها ليفاندوفسكي، اليوم الخميس، كشفت عن معاناته من التواء في كاحل القدم اليسرى.

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي – المصدر @FCBarcelona

وأشار النادي الكتالوني في بيانه، إلى أن الإصابة التي يُعاني منها ليفاندوفسكي تبدو طفيفة، وتعافيه تدريجيًّا سيُحدد موعد جاهزيته للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم والمباريات.

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن ليفاندوفسكي سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمدة شهر على الأقل، مؤكدة أنه لن يلحق بمواجهة ريال مدريد، إلا إذا حدثت معجزة.

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي – المصدر @FCBarcelona

نادي برشلونة يستعد لمواجهة غرناطة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا
العالم

سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا

العالم
الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة
السعودية اليوم

الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة

السعودية اليوم
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4...

السعودية اليوم
مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة بحي الملك فهد
السعودية اليوم

مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة...

السعودية اليوم
موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس
الرياضة

موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان...

الرياضة
طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض
السعودية اليوم

طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض

السعودية اليوم
هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك
السعودية اليوم

هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي...

السعودية اليوم