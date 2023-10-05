نادي برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ليفاندوفكسي

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

وشارك ليفاندوفسكي بشكل أساسي في مباراة بورتو ضد برشلونة بالأمس، وتعرض لإصابة في الكاحل الأيسر، بعد تدخل قوي من المدافع ديفيد كارمو؛ ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 34، ويشارك فيران توريس بدلًا منه.

وأكد نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الفحوصات التي خضع لها ليفاندوفسكي، اليوم الخميس، كشفت عن معاناته من التواء في كاحل القدم اليسرى.

وأشار النادي الكتالوني في بيانه، إلى أن الإصابة التي يُعاني منها ليفاندوفسكي تبدو طفيفة، وتعافيه تدريجيًّا سيُحدد موعد جاهزيته للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم والمباريات.

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن ليفاندوفسكي سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمدة شهر على الأقل، مؤكدة أنه لن يلحق بمواجهة ريال مدريد، إلا إذا حدثت معجزة.

نادي برشلونة يستعد لمواجهة غرناطة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز.