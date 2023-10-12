نادي برشلونة ينفذ وعده لـ جواو فيليكس

أوفت إدارة نادي برشلونة، بوعدها لنجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي جواو فيليكس، وقامت بزيادة راتبه، بعد حصوله على راتب رمزي في بداية مشواره مع البارشا.

زيادة راتب جواو فيليكس

وأشارت إذاعة “راديو كتالونيا”، اليوم الخميس، إلى أن إدارة نادي برشلونة ضاعفت راتب جواو فيليكس 10 مرات، ليقفز من 400 ألف يورو إلى 4 ملايين يورو.

وأضافت: “برشلونة قام بتعديل راتب اللاعب باعتماد من رابطة الليغا، التزامًا بلوائح اللعب المالي النظيف، والحد الأدنى للرواتب المنصوص عليه في قانون العمل، بغض النظر عن الاتفاق المبدئي بين النادي واللاعب”.

وتابعت: “إدارة برشلونة، أقنعت جواو فيليكس في البداية بالحصول على راتب رمزي قدره 400 ألف يورو، لحين تحسين الأوضاع المالية، وبعد شهرين التزم النادي الكتالوني بوعده، ليحصل البرتغالي الدولي على راتب مناسب”.

فيليكس يتألق مع نادي برشلونة

وانضم فيليكس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية، قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، تنتهي في يونيو 2024.

ويُقدم جواو فيليكس صاحب الـ23 عامًا، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حيث شارك معه في 8 مباريات، وساهم في تسجيل 6 أهداف، بعدما نجح في هز الشباك 3 مرات، وقدم 3 تمريرات حاسمة.