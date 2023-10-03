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إحدى أكبر الشركات السعودية للتسويق وحلول الإعلان وأسرعها نمواً

“نايف الراجحي الاستثمارية” تستحوذ على حصّة في شركة “فيرون” للتسويق

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
“نايف الراجحي الاستثمارية” تستحوذ على حصّة في شركة “فيرون” للتسويق
المواطن - فريق التحرير

أعلنت مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية عن استحواذها على حصّة في شركة “فيرون”، إحدى أكبر الشركات السعودية للتسويق وحلول الإعلان وأسرعها نمواً في مجال التخطيط والتنفيذ للحملات الإعلانية محلياً ودولياً. وتعكس هذه الخطوة قوة المكانة التنافسية لشركة فيرون وأهمية حجم نمو نطاق أعمالها وخبراتها وريادتها في صناعة التسويق والخدمات الإعلانية.

وتأتي عملية الاستحواذ متوافقة مع استراتيجية شركة فيرون وخططها المستقبلية للاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة في الشركتين وتمكين أفضل النماذج المشتركة لتبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر والقدرات المهنية والبيانات والتقارير، وتقديم الخدمات الاستشارية وتصميم الحلول الإبداعية لاقتناص الفرص المستقبلية الواعدة نتيجة النمو المتزايد للقطاع.

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وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، نايف صالح الراجحي: إن هذا الاستحواذ يمثل نموذجاً جديداً تتشارك فيه أفضل طرق الاستثمار في الخدمات التسويقية للخروج بمستوى يرفع قيمة صناعة المحتوى الرقمي والتفاعل المجتمعي بمنظور تنافسي أكثر.

من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “فيرون” محمد آل إسماعيل: إن الموافقة على عملية الاستحواذ تأتي انسجاماً مع تطلعاتنا في تنويع وتوسيع نطاق العمل من خلال أداء كيان جديد يقدم منتجات تسويقية أكثر احترافية وأدوات حديثة ابتكارية تعزز من مكانة القطاع محلياً وعالمياً بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 مشيراً إلى أن الاستحواذ يسهم في خلق قيمة مضافة إلى القطاع وقيادة التوجهات التسويقية المستقبلية وإدارة الحلول الإعلانية بجودة وكفاءة عالية.

ونوه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق لشركة “فيرون” المحدودة، سليم المجذوب إلى أهمية صناعة التسويق والإعلان كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والثقافي والحاجة لمثل هذه الشراكات التي تساهم في تطوير القطاع ككل.

يشار إلى أن شركة فيرون التي تأسست عام 2015م وتحظى بسجل حافل من الجوائز المحلية والعالمية لعملها الإبداعي والمتميز حيث حصلت الشركة العام الماضي على جائزتين من جوائز SMARTIES في حفل توزيع جوائز MMA SMARTIES في دبي لأداء فريق عملها في حملاتها التسويقية، كما حصلت الشركة العام الحالي 2023م على ثلاث جوائز كأفضل حملات استهداف جغرافي، ودورة حياة العميل إضافة إلى أفضل حملة إعلانية خلال العام.

والجدير بالذكر أن نايف الراجحي الاستثمارية هي مجموعة استثمارية سعودية رائدة ولها حضور عالمي في خمسة بلدان، وتستثمر في القطاع العقاري وتطويره وأسواق المال وعمليات الدمج والاستحواذ. تشتهر المجموعة بمحفظتها المتنوعة كما قامت بالتأسيس والدخول في شراكات مزدهرة في ١١ قطاعاً مختلفاً ومنها القطاع العقاري، الضيافة، الأطعمة والمشروبات، التعدين، المقاولات والتصميم والتنفيذ الداخلي، الأسواق المالية، التسويق والتواصل، الخدمات اللوجستية وغيرها.

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