حملة للتعريف بمرض السعار في حفر الباطن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق نايف بن ممدوح يرد على منتقدي إدارته لمطعم: أنا لست واعظًا والعمل ليس عيبًا مانشستر يونايتد يفقد 9 من أصل 12 نقطة بآخر 4 مباريات 4046 يتيمًا في حفر الباطن بلا كفالة كسوة جولة مميزة لـ بدر بن عبدالمحسن وسلطان بن سلمان في معرض الكتاب ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة ضمك يبتعد عن منطقة الهبوط بثنائية في الخليج
رد الأمير نايف بن ممدوح على تعليقات بعض متابعيه الذين يقولون له إنه يتنقل بين الوعظ على القنوات الفضائية والشهرة وأخيرًا يدير مطعمه الخاص.
وقال الأمير نايف في مداخلة مع قناة “الرسالة” بعد انتقاده على افتتاح مطعمه والعمل به: “واحد ثاني قال لي سبحانه مغير الأحوال من “واعظ إلى فراغ ” وأنا الحمد لله ماني بواعظ والآن أحضر دكتوراه في جامعة الإمام في السنة”.
وأضاف أن “العلم الشرعي يزيد عبادتك لربك لتتعرف على دين الله”، مؤكدًا أن العمل ليس عيبًا بل شرف والنبي رعى الغنم.
ووجه رسالة إلى الشباب بالقول ” لا تنتظر الوظيفة أو تكن عاطلًا.. أنت تستطيع تشق طريقك ومستقبلك بنفسك وتحقق أرباحًا أعلى من الوظيفة”.