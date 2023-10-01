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أكد أنه يحضر دكتوراه في جامعة الإمام

نايف بن ممدوح يرد على منتقدي إدارته لمطعم: أنا لست واعظًا والعمل ليس عيبًا

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ صباحاً
نايف بن ممدوح يرد على منتقدي إدارته لمطعم: أنا لست واعظًا والعمل ليس عيبًا
المواطن - فريق التحرير

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رد الأمير نايف بن ممدوح على تعليقات بعض متابعيه الذين يقولون له إنه يتنقل بين الوعظ على القنوات الفضائية والشهرة وأخيرًا يدير مطعمه الخاص.

وقال الأمير نايف في مداخلة مع قناة “الرسالة” بعد انتقاده على افتتاح مطعمه والعمل به: “واحد ثاني قال لي سبحانه مغير الأحوال من “واعظ إلى فراغ ” وأنا الحمد لله ماني بواعظ والآن أحضر دكتوراه في جامعة الإمام في السنة”.

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الرسول رعى الغنم

وأضاف أن “العلم الشرعي يزيد عبادتك لربك لتتعرف على دين الله”، مؤكدًا أن العمل ليس عيبًا بل شرف والنبي رعى الغنم.

ووجه رسالة إلى الشباب بالقول ” لا تنتظر الوظيفة أو تكن عاطلًا.. أنت تستطيع تشق طريقك ومستقبلك بنفسك وتحقق أرباحًا أعلى من الوظيفة”.

 

 

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