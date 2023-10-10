نايف هزازي: سبب وحيد سيجعل الموسم الحالي صفريًا لـ الاتحاد

توقع نايف هزازي نجم نادي الاتحاد والشباب السابق أن يكون الموسم الحالي صفريًا وبلا بطولات لنادي الاتحاد تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

تعليق صادم من نايف هزازي

وقال هزازي في تصريحات لـ برنامج ” حدث الرياضة” : ” السياسة التي تنتهجها إدارة الاتحاد في إتمام الصفقات ليست جيدة، البطء في إتمام الصفقات لن يفيد الفريق، أنا متشائم وأتوقع موسماً صفرياً للفريق، يجب مواكبة ما نراه حاليًا في الرياضة السعودية”.

ويستعد الاتحاد لتمثيل السعودية في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، حيث كانت الجماهير طالبت في أكثر من مناسبة بالتخلص من المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرتغالي جوتا والمصري أحمد حجازي والتعاقد مع بدائل أفضل لتقوية الفريق قبل مونديال الأندية.

وردت جماهير الاتحاد على تصريحات الناقد الرياضي عبدالله فلاتة الذي قال: ” الحكم في مباراة الاتحاد والهلال لم يعرف كيف يرتقي ويتعامل مع تقنية الفيديو، الحكم تسبب في خسارتنا لم يذهب إلى تقنية الفيديو، والبرتغالي روبن نيفيز كان يستحق البطاقة الصفراء على الأقل”.

وانتقدت الجماهير تصريحات فلاتة، مشيرة إلى أن هناك لاعبين في صفوف نادي الاتحاد لا يستحقون اللعب في الفريق.

وأشاروا إلى أن اتباع أسلوب المجاملة سيؤثر سلبًا على الفريق قبل مونديال الأندية.