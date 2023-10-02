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قبل مواجهة سباهان أصفهان اليوم

نتائج الاتحاد ضد الفرق الإيرانية بدوري أبطال آسيا

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
نتائج الاتحاد ضد الفرق الإيرانية بدوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة انطلاقته المميزة في بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة سباهان أصفهان الإيراني.

مباراة سباهان ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة سباهان ضد الاتحاد على ملعب “نقش جاهان” في إيران، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان أصفهان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

مباراة سباهان ضد الاتحاد
موعد المباراة – المصدر @ittihad

العميد أمام الفرق الإيرانية

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سجلًا حافلًا أمام الفرق الإيرانية، حيث خاض أمامهم 22 مباراة في البطولات الآسيوية، ونجح في تحقيق الفوز 10 مرات، وخسر 8 لقاءات، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @KingCupSA

وتُعد مباراة اليوم هي السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة الآسيوية، ولم يتعادلا في أي لقاء من قبل، ونجح العميد في تحقيق الفوز في 3 لقاءات، وانتصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان في 3 مواجهات أيضًا.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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