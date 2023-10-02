نتائج الاتحاد ضد الفرق الإيرانية بدوري أبطال آسيا

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يسعى الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة انطلاقته المميزة في بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة سباهان أصفهان الإيراني.
ومن المقرر أن تُقام مباراة سباهان ضد الاتحاد على ملعب “نقش جاهان” في إيران، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان أصفهان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سجلًا حافلًا أمام الفرق الإيرانية، حيث خاض أمامهم 22 مباراة في البطولات الآسيوية، ونجح في تحقيق الفوز 10 مرات، وخسر 8 لقاءات، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.
وتُعد مباراة اليوم هي السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة الآسيوية، ولم يتعادلا في أي لقاء من قبل، ونجح العميد في تحقيق الفوز في 3 لقاءات، وانتصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان في 3 مواجهات أيضًا.