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قبل مواجهة نيجيريا بقيادة بيسيرو

نتائج المنتخب السعودي أمام مدربيه السابقين

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
نتائج المنتخب السعودي أمام مدربيه السابقين
المواطن - فريق التحرير

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يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره النيجيري بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي سبق ودرب الأخضر، ما يزيد من إثارة المباراة الودية.

المنتخب السعودي يواجه نيجيريا

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره النيجيري وديًا، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “بورتيماو”، وذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال.

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المنتخب السعودي - منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر في مواجهات مدربيه السابقين

ويُعد بيسيرو هو رابع مدرب يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعدما درب في فترة سابقة في آخر 40 عامًا، حيث تولى مهمة قيادة الأخضر خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2011، وقاده في 31 مباراة.

بيسيرو
بيسيرو

وسبق أن تولى البرازيلي ماريو زاجالو تدريب الأخضر من 1982 وحتى 1984، قبل أن يواجه في افتتاح بطولة كأس القارات في عام 1997، ليقود منتخب بلاده للفوز بثلاثة أهداف دون رد.

كما قاد التشيلي ميلان ماتشالا، المنتخب السعودي الأول من 1999 وحتى 2000، قبل أن يُدرب البحرين في 2007، ليواجه الأخضر مرتين، فاز الصقور في المواجهة الأولى بأربعة أهداف دون رد، وخيم التعادل على المباراة الثانية.

وكان المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك، هو آخر المدربين الذين قادوا الأخضر ثم لعبوا ضده، حيث قاد الصقور لتحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم 2018، قبل أن يدرب منتخب الإمارات، وقاده للفوز وديًا بنتيجة 2\1.

مارفيك
مارفيكمارفيك

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