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قبل مواجهة نيجيريا اليوم

نتائج مانشيني أمام المنتخبات غير الأوروبية

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
نتائج مانشيني أمام المنتخبات غير الأوروبية
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للظهور بشكل مميز خلال ودية نيجيريا اليوم، وتحقيق الفوز.

مانشيني يسعى للفوز

ويواجه المنتخب السعودي نظيره النيجيري وديًا، عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مونسيبال دي بورتيماو”، وذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال.

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وقاد مانشيني، المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم من مايو عام 2018 وحتى أغسطس 2023، وخاض 61 مباراة في جميع البطولات، بينهم 3 مواجهات فقط أمام منتخبات من خارج القارة الأوروبية.

مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @SaudiNT

ولعبت إيطاليا حاملة لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، أمام منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بطل كوبا أمريكا في نهائي كأس فيناليسما 2022، وخسرت كتيبة مانشيني بثلاثة أهداف دون رد.

ونجح منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم في الفوز على الولايات المتحدة وديًا بهدف نظيف، وتمكنت كتيبة مانشيني من الفوز على السعودية وديًا في عام 2018 بهدفين مقابل هدف سجله يحيى الشهري.

روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي

الفوز الأول في البرتغال

ويأمل الأخضر في تحقيق فوزه الأول في البرتغال، حيث إنها ضمن قائمة 10 دول لم ينجح الصقور في مغادرتها إلا خاسرًا، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز واستعادة بريقهم فيها.

وسبق أن خاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم معسكرًا في البرتغال شهر نوفمبر عام 2017، حيث واجه المنتخب البرتغالي، وخسر بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر ضد بلغاريا بهدف نظيف.

منتخب السعودية والبرتغال في 2017
جانب من مباراة السعودية والبرتغال

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