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نتائج مباريات الهلال والأهلي في ملعب الدرة

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
نتائج مباريات الهلال والأهلي في ملعب الدرة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية من الفريقين، لمواصلة التألق وحصد نقاط الكلاسيكو.

مباراة الهلال والأهلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والأهلي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي “ملعب الدرة”، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل كلاسيكو اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ26 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

مباراة الهلال والأهلي
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

الكلاسيكو في الدرة

وتُعد مباراة الهلال والأهلي اليوم هي المواجهة رقم 8 التي تجمع الفريقين على ملعب الدرة، وشهدت اللقاءات السابقة تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات، وخسر مرة، وتعادلا مرتين.

الأهلي والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويعود الكلاسيكو الأول بين الفريقين في ملعب الدرة إلى عام 2010، وفاز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتفوق في العام التالي برباعية نظيفة، وكسب الأهلي بنتيجة 4\1 في 2012، وفي العام التالي، فاز الزعيم بهدف.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة الكلاسيكو في ملعب الدرة للمرة الأولى عام 2014، وحسم الراقي، مباراة الهلال والأهلي لصالحه في 2015، وفاز بهدف دون رد، قبل أن يتعادلا بدون أهداف في 2017.

الهلال ضد الأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

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