أعلنت إسرائيل حالة الحرب في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في بداية الأسبوع الجاري؛ مما أدى إلى إعلان حالة تأهب قصوى في صفوف الجيش ووكالات المخابرات في إسرائيل.

تهديدات نتنياهو بحرب قاسية

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات أمس الاثنين، أن رد حكومته على الهجوم غير المسبوق والمباغت الذي شنته حماس سيغير الشرق الأوسط، في وقت توقع محللون عسكريون ومراقبون أن يمضي جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملية عسكرية شاملة تشمل عدّة محاور منها بينها الضربات الصاروخية المكثفة، والحصار، والاجتياح البري لقطاع غزّة، بحسب “يورو نيوز”.

ووجه بنيامين نتنياهو، رسالة للإسرائيليين بالاستعداد لـ حرب طويلة وصعبة ضد قطاع غزة، وأضاف أن بلاده ستغير الشرق الأوسط في هذا الصراع. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لمسؤولين كبار في جنوب إسرائيل: “ما ستواجهه حماس سيكون صعبًا وفظيعًا، سنغير الشرق الأوسط”.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما تم تداوله عن تحذير المخابرات المصرية إسرائيل من هجمات حماس الأخيرة، وأضاف: “ما سنفعله في الأيام القادمة سيترك صداه لأجيال قادمة”.