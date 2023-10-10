ولفت المحللون لـ “يورو نيوز” إلى أن حديث نتنياهو لا يعني واقعيًّا اتخاذ إجراءات جديدة لتغيير الهندسة الجغرافية في الأراضي الفلسطينية، لكن يعد بمثابة تلويح بحرب “قاسية” لاستعادة صورة بلاده أمام العالم، وفي إقليمها بالشرق الأوسط.
وسبق أن ذكر موقع إخباري إسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية أن قواته مضطرة إلى اقتحام قطاع غزة، بعد الهجوم الكبير والمباغت الذي أطلقته حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
حصار كامل لقطاع غزة
أعلنت إسرائيل فرض “حصار كامل” على قطاع غزة، بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويل القطاع الفلسطيني المحاصر إلى “جزيرة مهجورة”. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى وسط أعمال العنف المتواصلة وتتزايد المخاوف من حدوث غزو بري، حيث تحشد إسرائيل 100 ألف جندي بالقرب من الحدود.
وتقول الأمم المتحدة: إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة أدت إلى نزوح 123 ألف فلسطيني وقصف حزب الله إسرائيل من جنوب لبنان، ويعد العنف أكبر تصعيد بين الجانبين منذ عقود، حيث يزعم بعض المحللين أن إسرائيل تفاجأت وجاءت عملية حماس بعد هجمات واسعة النطاق للمستوطنين الإسرائيليين، وزيادة التوترات في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وسقوط عدد قياسي من الفلسطينيين.