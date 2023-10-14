نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة

كشفت استطلاعات الرأي في إسرائيل، تراجع الدعم لنتنياهو منذ تفاقم القتال مع حماس، بسبب تزايد الغضب الشعبي من الحكومة الإسرائيلية الحالية، نتيجة إخفاقها الأمني، منذ يوم السبت الماضي.

تراجع شعبية نتنياهو

ونشر موقع “آي 24” الإخباري، تقريرًا بشأن تراجع الدعم لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، منذ الهجمات التي شنتها حماس على جنوبي إسرائيل يوم السبت الماضي، مؤكدًا أنه إذا أجريت انتخابات اليوم سوف يُنحى ائتلافه الحاكم عن السلطة، حسبما أظهر استطلاع رأي نشرته الصحف العبرية اليوم السبت.

ورأى 29% من المشاركين في استطلاع الرأي أن نتنياهو يجب أن يظل رئيسًا للوزراء، بينما أيد 48% زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، وكانت إجابة 23 % بـ لا أعرف.

إجراء انتخابات إسرائيلية

وأظهر الاستطلاع أن 21 % فقط رأوا، في اليوم التالي للحرب، أن نتنياهو لا بد أن يكون رئيسًا للوزراء، بينما فضل 66% تولي شخص آخر.

وأفاد التقرير بأنه إذا أجريت انتخابات الآن، فسوف يحصد حزب الوحدة الوطنية الذي ينتمي إلى يمين الوسط بزعامة غانتس 41 مقعدًا، وهو أكبر عدد من المقاعد لحزب سياسي إسرائيلي منذ عام 1992. ويشغل الحزب حاليا 12 مقعدًا فقط في الكنيست. في حين سينخفض عدد مقاعد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إلى 19 مقعدًا، من أصل 32 مقعدًا حاليًا. حكومة الطوارئ الإسرائيلية