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عن النصف الأول من العام

نت وركرس السعودية توزع 12 مليون ريال أرباحاً نقدية

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
نت وركرس السعودية توزع 12 مليون ريال أرباحاً نقدية
المواطن - فريق التحرير

وافقت الجمعية العامة لشركة نت وركرس السعودية للخدمات على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2023م بقيمة 12 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد وبنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.

أحقية توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة في بيان لـ” تداول” اليوم الثلاثاء أن الأحقية في التوزيعات تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأعلنت الشركة في بيان منفصل أن توزيع الأرباح سوف يتم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

التوزيعات النقدية

وأشارت إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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