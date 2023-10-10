الزكاة والضريبة والجمارك لـ المكلفين: احذروا رسائل الاحتيال نت وركرس السعودية توزع 12 مليون ريال أرباحاً نقدية انتقادات ضد سلطان الغنام بعد إيقافه 4 مباريات الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 12.2 % أمن الطرق يحذر من سلوك خاطئ يعرض الأطفال للخطر وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية رسمياً.. وجهة البحر الأحمر تبدأ استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم شكاوى من نقصان الدعم لشهر أكتوبر.. حساب المواطن يعلق تنبيه من أمطار رعدية وسيول وصواعق بعسير وظائف شاغرة بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء
وافقت الجمعية العامة لشركة نت وركرس السعودية للخدمات على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2023م بقيمة 12 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد وبنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.
وأوضحت الشركة في بيان لـ” تداول” اليوم الثلاثاء أن الأحقية في التوزيعات تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأعلنت الشركة في بيان منفصل أن توزيع الأرباح سوف يتم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.
وأشارت إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.