نجاحات الرياضة السعودية تفوق التوقعات بأرقام مليارية وصفقات لن تتكرر

شهد دوري روشن السعودي للمحترفين صفقات من العيار الثقيل بهدف إعلاء القيمة التسويقية للدوري السعودي، ليس فقط في آسيا بل في العالم كله.

البداية كانت بتعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير من العام الجاري، وكانت تلك الصفقة بمثابة حجر الأساس لبناء دوري تنافسي قوي، ثم بعد إطلاق مشروع خصخصة الأندية الرياضية تم جلب صفقات عالمية من العيار الثقيل مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا لنادي الهلال والفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي لنادي الاتحاد بجانب إحضار المدرب الإنجليزي المخضرم ستيفن جيرارد لتدريب نادي الاتفاق.

ومع إطلاق إستراتيجية التحول من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين فإن تلك الاستراتيجية تهدف لرفع القيمة التسويقية لـ الدوري السعودي للمحترفين مع جذب المستثمرين وزيادة مستوى التنافسية وبناء جيل قوي من اللاعبين السعوديين من خلال الاحتكاك بأبرز نجوم العالم في كرة القدم.

إحصائيات حول صفقات دوري روشن

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ذكر في إحصائية له أنه ما يقرب من 201 لاعبًا انضم لـ دوري روشن مقابل 875 مليون دولار أمريكي بينما بلغت قيمة سوق الانتقالات في السعودية ما يقرب من مليار و26 مليون دولار بحسب ما ذكره موقع Transfer Market.

وجاءت صفقات الدوري السعودي من الدوريات الكبرى في أوروبا مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 775 مليون دولار.

الدوري السعودي ثامن أعلى دوري إنفاقًا

يذكر أن الدوري السعودي “دوري المحترفين” حل في المركز الثامن ضمن أعلى الدوريات إنفاقًا على ضم اللاعبين في آخر 10 سنوات حيث جاء “الدوري الإنجليزي أولًا برصيد 27 مليار دولار، الدوري الإيطالي ثانيًا برصيد 12 مليار دولار، الدوري الإسباني ثالثًا برصيد 9 مليار دولار، الدوري الألماني رابعًا برصيد 8 مليار دولار، الدوري الفرنسي خامسًا برصيد 7 مليار دولار، الدوري الصيني سادسًا برصيد ملياري دولار، الدوري البرتغالي سابعًا برصيد مليار و800 مليون دولار، الدوري السعودي ثامنًا برصيد مليار و700 مليون دولار، الدوري الروسي تاسعًا برصيد مليار و700 مليون دولار، الدوري الهولندي عاشرًا برصيد مليار و500 مليون دولار”.

كذلك حل الدوري السعودي ثالثًا على مستوى العالم بعد الدوري الإنجليزي والدوري الصيني في جزئية صافي الإنفاق في آخر 10 سنوات، برصيد مليار و42 مليون دولار.

وفي المركز الثاني جاء دوري روشن عالميًّا من حيث صافي الإنفاق في صيف 2023 برصيد 956 مليون دولار، وجاء في المركز الأول الدوري الإنجليزي برصيد بلغ مليار و370 مليون دولار.

وتواجد الهلال والأهلي والنصر مع تشيلسي الإنجليزي ومواطنه آرسنال في قائمة الأندية الأعلى عالميًّا في صافي الإنفاق على الصفقات في صيف 2023، حيث أنفق الهلال 377 مليون دولار وأنفق الأهلي 209 مليون دولار وأنفق النصر 176 مليون دولار.