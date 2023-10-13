نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي

أبدى اللاعب فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا، غضبه بسبب تدخل قوي من اللاعب علي البليهي خلال مباراة السعودية ونيجيريا الودية التي أُقيمت اليوم في البرتغال.

وعرض مقطع فيديو للاعب أوسيمين وهو غاضب من تدخل قوي من البليهي على رأسه في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

وفي المباراة وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

السعودية ونيجيريا

وبعد ذلك، نجح سلمان الفرج في إحراز الهدف الأول لـ منتخب السعودية في شباك المنتخب النيجيري، وذلك بعد دخوله للمباراة بـ 15 دقيقة ومع بداية الشوط الثاني.

وكان الفرج حل بديلًا للاعب فيصل الغامدي في الدقيقة الـ 45 ليسجل بعدها هدف التقدم للأخضر من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 60.

ثم سجل المنتخب النيجيري هدفه الأول عبر اللاعب عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 72.

ثم أضاف المنتخب النيجيري الهدف الثاني عبر اللاعب إيناتشو في الدقيقة الـ81.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سجل محمد كنو الهدف الثاني للمنتخب السعودي.