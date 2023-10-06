نجوم ساطعة في ديربي الاتحاد والأهلي

تتجه أنظار العالم إلى جدة، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة ديربي الاتحاد والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، نظرًا لامتلاك الفريقين لكوكبة من أبرز النجوم.

ديربي الاتحاد والأهلي اليوم

وينطلق ديربي الاتحاد والأهلي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي جدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز السابع بـ16 نقطة.

نجوم ساطعة في الديربي

ويشهد ديربي جدة اليوم تواجد العديد من النجوم، وفي مقدمتهم؛ قائد العميد، الفرنسي كريم بنزيما، حيث شارك في 6 مباريات بدوري روشن بمعدل 492 دقيقة، وسجل 3 أهداف، وسدد 26 كرة، وصنع 13 فرصة، وقام بـ15 مراوغة.

وخاض زميله الفرنسي نغولو كانتي 8 مباريات مع العميد في دوري روشن السعودي قبل قمة الاتحاد والأهلي اليوم، بمعدل 703 دقائق، وقام بـ7 تسديدات، وأحرز هدفًا، وقام بصناعة 10 فرص، ولديه 27 مراوغة ناجحة.

على الجانب الآخر، لعب النجم الجزائري رياض محرز 8 مباريات مع الراقي قبل ديربي الاتحاد والأهلي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وقام بـ19 تسديدة، و31 مراوغة ناجحة، وصنع 33 فرصة.

ولعب البرازيلي روبرتو فيرمينو 7 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمعدل 623 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وقام بـ17 تسديدة، و11 مراوغة ناجحة، كما صنع 9 فرص.