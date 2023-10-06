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ضمن منافسات دوري روشن

نجوم ساطعة في ديربي الاتحاد والأهلي

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
نجوم ساطعة في ديربي الاتحاد والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار العالم إلى جدة، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة ديربي الاتحاد والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، نظرًا لامتلاك الفريقين لكوكبة من أبرز النجوم.

ديربي الاتحاد والأهلي اليوم

وينطلق ديربي الاتحاد والأهلي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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التعاون يصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا

وقبل ديربي جدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز السابع بـ16 نقطة.

مباراة الاتحاد والأهلي
موعد مباراة الاتحاد والأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

نجوم ساطعة في الديربي

ويشهد ديربي جدة اليوم تواجد العديد من النجوم، وفي مقدمتهم؛ قائد العميد، الفرنسي كريم بنزيما، حيث شارك في 6 مباريات بدوري روشن بمعدل 492 دقيقة، وسجل 3 أهداف، وسدد 26 كرة، وصنع 13 فرصة، وقام بـ15 مراوغة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

وخاض زميله الفرنسي نغولو كانتي 8 مباريات مع العميد في دوري روشن السعودي قبل قمة الاتحاد والأهلي اليوم، بمعدل 703 دقائق، وقام بـ7 تسديدات، وأحرز هدفًا، وقام بصناعة 10 فرص، ولديه 27 مراوغة ناجحة.

نغولو كانتي
كانتي – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، لعب النجم الجزائري رياض محرز 8 مباريات مع الراقي قبل ديربي الاتحاد والأهلي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وقام بـ19 تسديدة، و31 مراوغة ناجحة، وصنع 33 فرصة.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

ولعب البرازيلي روبرتو فيرمينو 7 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمعدل 623 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وقام بـ17 تسديدة، و11 مراوغة ناجحة، كما صنع 9 فرص.

روبرتو فيرمينو
فيرمينو – المصدر @ALAHLI_FC

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