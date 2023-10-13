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نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن
المواطن - فريق التحرير

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نصح فنان العرب، الفنان محمد عبده، المواهب الشابة بقراءة القرآن لأن ذلك يعزز من مهاراتهم في قراءة اللغة العربية الفصحى بأسلوب سليم.

نصيحة محمد عبده

تصريحات فنان العرب جاءت على هامش مهرجان الغناء بالفصحى حيث قال إن الأغاني بالفصحى تؤسس للفنان تراثًا، ومستقبلًا يذكر فيه، نصيحتي للمواهب الشابة بأن يقرؤوا القرآن حتى تتمكن لغتهم الفصحى، وتتحسن.

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مهرجان الغناء بالفصحى

وكانت هيئة الموسيقى أطلقت يوم أمس مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة حيث يستمر إلى 20 أكتوبر، بمشاركة 12 فناناً وفنانةً من نجوم الأغنية العربية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويقدّم المهرجان أربع ليالٍ غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن كلٌ منها وصلات غنائية لعدد من النجوم؛ حيث يصدح نجوم الفن من المملكة والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المُغنَّاة، إلى جانب مشاركة لعدد من الفنانين الصاعدين.
وتجمع الفعالية بين الأعمال الكلاسيكية والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.

 

 

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