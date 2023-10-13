إطلالة هيفاء وهبي في الدرعية تأسر القلوب تشيللو يستحوذ على خيارات رواد السينما السعودية وعشاق أفلام الرعب نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن انطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي للسيدات اليوم عبدالرزاق حمدالله يدرس العروض لمغادرة الاتحاد خطيب المسجد النبوي: نهى الله المسلمين عن تخذيل إخوانهم وتحسيرهم خطيب المسجد الحرام يجهش بالبكاء: اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين نتائج مانشيني أمام المنتخبات غير الأوروبية أفضل 10 فرق تمريرًا في دوري روشن رياض محرز أكثر لاعب في العالم صناعة للأهداف عام 2023
نصح فنان العرب، الفنان محمد عبده، المواهب الشابة بقراءة القرآن لأن ذلك يعزز من مهاراتهم في قراءة اللغة العربية الفصحى بأسلوب سليم.
تصريحات فنان العرب جاءت على هامش مهرجان الغناء بالفصحى حيث قال إن الأغاني بالفصحى تؤسس للفنان تراثًا، ومستقبلًا يذكر فيه، نصيحتي للمواهب الشابة بأن يقرؤوا القرآن حتى تتمكن لغتهم الفصحى، وتتحسن.
وكانت هيئة الموسيقى أطلقت يوم أمس مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة حيث يستمر إلى 20 أكتوبر، بمشاركة 12 فناناً وفنانةً من نجوم الأغنية العربية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.
ويقدّم المهرجان أربع ليالٍ غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن كلٌ منها وصلات غنائية لعدد من النجوم؛ حيث يصدح نجوم الفن من المملكة والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المُغنَّاة، إلى جانب مشاركة لعدد من الفنانين الصاعدين.
وتجمع الفعالية بين الأعمال الكلاسيكية والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.
فنان العرب #محمد_عبده: أنصح المواهب الشابة بقراءة "القرآن"#الغناء_بالفصحى
عبر:@b_otyf pic.twitter.com/gqRbjA83zw
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 12, 2023