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نصيحة يجب تطبيقها بعد تناول المفطح بساعة

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
نصيحة يجب تطبيقها بعد تناول المفطح بساعة
المواطن - فريق التحرير

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نصح استشاري القلب الدكتور خالد النمر من يتناول المفطح بالمشي بعد تناوله بساعة لمدة ثلاثين دقيقة.

الدهون الثلاثية

وقال النمر في تدوينة بحسابه في منصة إكس: بعد تناول المفطح امش لمدة 30 دقيقة، مشيرًا إلى أن المشي السريع بعد الأكل بساعة يخفض نسبة الدهون الثلاثية بنسبة 72%.

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المفطح:

والمفطح هي أكلة سعودية تتكون من لحم الغنم والرز والكثير من البهارات مثل القرفة والقرنفل والهيل والفلفل الأسود والزعفران وقليل من الثوم، ويضاف إليها المكرونة المسلوقة وتزين بالبيض المسلوق.

ويسلق اللحم في قدر كبير مضاف إليه البهارات حتى النضج ثم ينشل اللحم ويضاف إليه الثوم والزعفران ويدخل الفرن حتى يحمر، ويسوى الرز بمرق الخروف حتى النضج وبعد ذلك يوضع الرز وفوق لحم الخروف المحمر ويزين بالبيض ويقدم، وعادة ما تقدم هذه الأكلة في التجمعات العائلية والأعياد.

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