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خريج الكلية التقنية بالأحساء

نموذج يستحق الفخر لشاب سعودي أصلح عطلًا عجز عنه فنيون أجانب لأشهر

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
نموذج يستحق الفخر لشاب سعودي أصلح عطلًا عجز عنه فنيون أجانب لأشهر
المواطن - فريق التحرير

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بات الشباب السعودي مضرب المثل وقدوة طيبة في مجالات عديدة، ومن بعد إعلان رؤية 2030 والخطوات الملموسة للدولة ومؤسساتها في سبيل التمكين ودعم الشباب، ظهرت نماذج مختلفة لمواطنين شباب يستحقون الدعم والفخر بهم.

الكاتب محمد الأحيدب سلط الضوء على نموذج من هؤلاء الشباب ويدعى محمد بن سعد كوكب العنزي، وهو خريج كلية التقنية بالأحساء، أصلح عطلًا منزليًّا عجز عن إصلاحه فنيون أجانب لعدة أشهر.

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عطل عجز عنه الأجانب

وقال الأحيدي في تدوينة له عبر منصة إكس: بالأمس قام شاب سعودي صغير السن يعمل فني شبكات في STC بإصلاح عطل منزلي عجز عنه الفنيون الأجانب عدة أشهر، أشعر بفخر وسعادة عندما أقابل مثل هذا الشاب محمد بن سعد كوكب العنزي وهو خريج الكلية التقنية بالأحساء ومن أهل الأحساء ويعمل بالرياض ويسافر لأهله كل نهاية أسبوع.

وتابع: هؤلاء الشباب في شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والأجهزة الطبية مدعاة للفخر وعندما تذكر الكليات التقنية لابد من ذكر رائد تأسيسها بقوة د. علي الغفيص، استفدنا منهم كثيرًا في المركز الوطني لإنتاج الأمصال بالحرس الوطني، وكنت أفاخر بهم في مجال الكيمياء والميكروبيولوجيا والأجهزة، وأشعر بسعادة بالغة وأنا أجتمع بهم عندما كنت مديره العام التنفيذي، شباب يستحقون الدعم وبهم نفتخر، وعلى الشركات تشجيعهم فهم الأساس.

إبداع في كل المجالات

ووافقه في الرأي سعيد آل مرضي والذي علق على التدوينة بقوله: شباب السعوديين سواء الأولاد أو البنات مبدعين في كل المجالات، مبدعين بالاختراعات والإنجازات والابتكار، نعم السعودية في مصاف الدول الأولى في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والطب والهندسة والمجالات الفنية لهم إصرار وتحدٍّ أثبتوا للعالم بإنجازاتهم وقدراتهم العالية، لدينا سعوديين لهم براءات اختراعات صنفت السعودية رقم 2 بعد أمريكا.

ولفت إلى أن: طاقات وقدرات شبابنا من بناتنا وأولادنا استمدوها من دعم سيدي ولي العهد الشاب محمد بن سلمان الذي لم يتوانَ في دعم شبابنا في كل المجالات.

أما سعود بن سعد العجلان فعلق بقوله: الحمد لله إرثنا العلمي منذ أيام الدولة الأموية والعباسية والأندلس مشهود له في العالم، ولولا التقدم العلمي الذي وصلت له الحضارة العربية لما وصلت الحضارة الغربية لما وصلت إليه، وأمتنا وبالتحديد في وطننا تزخر بالشباب الذين يملكون المواهب الإبداعية والعقول المبتكرة يحتاجون من الجميع مساعدتهم ودعمهم والوقوف بجانبهم وتهيئة جميع الظروف والإمكانيات التي تساعدهم على الإبداع والابتكار.

تكريم الشاب

أبو عمر العدواني علق بقوله: شباب يستحقون الدعم وبهم نفتخر وعلى الشركات تشجيعهم، أحسنت أستاذ محمد في ذكرك لاسم هذا الشاب ومكان عمله والعمل الذي قام به، نتمنى أن يكرم هذا الفني من إدارته على العمل الذي عجز عنه الكثير من الفنيين الأجانب، ويكون هذا التكريم داعمًا ومحفزًا له ولبقية زملائه.

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