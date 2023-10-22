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نمو أرباح مجموعة تداول 14.8% إلى 102.3 مليون ريال

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ مساءً
نمو أرباح مجموعة تداول 14.8% إلى 102.3 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع صافي أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة “مجموعة تداول” بنسبة 14.81% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 102.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 89.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

نمو أرباح مجموعة تداول

وأوضحت تداول، في بيان لها: “أنه على أساس ربعي، تراجع صافي أرباح مجموعة تداول 2.76% في الربع الثالث من 2023، مقابل صافي ربح نحو 105.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2023”.

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وأرجعت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، ارتفاع صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 277.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 257.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات.

ارتفاع مصاريف التشغيل

وأشارت الشركة، إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 21.3% على أساس سنوي لتصل إلى 200.7 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 165.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، تراجع صافي أرباح “مجموعة تداول” 18.8% إلى نحو 298.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 367.4 مليون ريال صافي ربح في الفترة المماثلة من 2022.

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