نواف العقيدي: النصر لم يفقد الأمل في دوري روشن

أكد نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، أن فريقه لم يفقد الأمل في المنافسة على لقب دوري روشن، رغم التعادل مساء اليوم ضد نادي أبها في الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وقال العقيدي بعد المباراة: “الحمد لله على كل حال، كنا نريد الفوز ولكن القادم سيكون أفضل وأريد الاعتذار لجماهير العالمي بعد التعادل”.

وأضاف: “التعادل لا يعني نهاية ما نحلم به”.

ملخص مباراة النصر وأبها

وكان العالمي سجل هدفين في الدقيقتين الـ3 والـ28 عبر كل من أوتافيو وتاليسكا، بينما قلص أبها الفارق عبر اللاعب التونسي سعد بقير في الدقيقة الـ36.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الكاميروني كارل توكو إيكامبي في خطف هدف التعادل لأبها من تصويبة قوية في الدقيقة الـ92.