Icon

تعليق مثير من حساب الأهلي بعد الفوز على الاتحاد Icon نرجس محمدي تفوز بنوبل من خلف قضبان سجون إيران فمن هي؟ Icon الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة الاتحاد في الديربي Icon النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس Icon تركيب أول قطعة نووية في تاريخ مصر بمحطة الضبعة Icon نواف العقيدي: النصر لم يفقد الأمل في دوري روشن Icon 6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف Icon مدرب النصر يعلق على أزمته مع ساديو ماني Icon اتفاقية ضخمة بين الترفيه والسياحة قريبًا Icon تصويبة كيسيه تمنح الأهلي التفوق ضد الاتحاد في الشوط الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد التعادل مع أبها

نواف العقيدي: النصر لم يفقد الأمل في دوري روشن

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
نواف العقيدي: النصر لم يفقد الأمل في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، أن فريقه لم يفقد الأمل في المنافسة على لقب دوري روشن، رغم التعادل مساء اليوم ضد نادي أبها في الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وقال العقيدي بعد المباراة: “الحمد لله على كل حال، كنا نريد الفوز ولكن القادم سيكون أفضل وأريد الاعتذار لجماهير العالمي بعد التعادل”.

قد يهمّك أيضاً
إنقاذ لاعب بالدوري الفرنسي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر

إنقاذ لاعب بالدوري الفرنسي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر

نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا

نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا

وأضاف: “التعادل لا يعني نهاية ما نحلم به”.

ملخص مباراة النصر وأبها 

وكان العالمي سجل هدفين في الدقيقتين الـ3 والـ28 عبر كل من أوتافيو وتاليسكا، بينما قلص أبها الفارق عبر اللاعب التونسي سعد بقير في الدقيقة الـ36.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الكاميروني كارل توكو إيكامبي في خطف هدف التعادل لأبها من تصويبة قوية في الدقيقة الـ92.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد ليفربول
الرياضة

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد...

الرياضة
3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين
الرياضة

3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين

الرياضة
موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي
الرياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي

الرياضة
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف
فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر
العالم

فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال...

العالم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم الوطني
السعودية اليوم

إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف