نواف العقيدي يثير أزمة في النصر

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يبدو أن نادي النصر قد يبحث عن التعاقد مع حارس بديل للاعب نواف العقيدي وذلك بعد إصابته مؤخرًا.
وكان المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قرر استبعاد الحارس العقيدي من قائمة الأخضر لمعسكر البرتغال بسبب الإصابة.
وأعلن الحساب الرسمي للأخضر عبر منصة ” إكس” عن قرار مانشيني باستبعاد العقيدي بعد إطلاع المدرب الإيطالي وجهازه الطبي على تقرير طبيب نادي النصر وتقرير أشعة الرنين المغناطيسي بعد تعرضه للإصابة حيث ثبت عدم جاهزيته.
واتخذ مانشيني قرارًا باستدعاء الحارس محمد الربيعي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الهلال بعد إصابة العقيدي.
وفي ظل هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي: “العقيدي حارس جيد ولكن أخطاؤه كثيرة خاصة في الخروج من المرمى، أطالب النصر بضم حارس آخر بدلًا منه في يناير المقبل.
وأضاف الرشيدي: ” النصر تعاقد مع الحارس راغد النجار ومن ثم لا يشارك في المباريات، هذا شيء يدعو للدهشة”.
يذكر أن الحارس وليد عبدالله لا يشارك بصفة أساسية مع النصر بجانب غياب راغد النجار عن مباريات العالمي في الفترة الأخيرة.