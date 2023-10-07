نواف العقيدي يحصد جائزة آسيوية

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تألق حارس المرمى نواف العقيدي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليحصد جائزة فردية في بطولة دوري أبطال آسيا.
وتألق نواف العقيدي صاحب الـ23 عامًا، مع النصر ضد استقلول دوشنبه الطاجيكي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وشتت الكرة مرة، وقام بتصديين، وبلغت دقة تمريراته 95.7%.
ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وتصديات نواف العقيدي، مشيرًا إلى أن حصل على جائزة نجم المستقبل لأفضل لاعب شاب في الجولة الثانية.
وكان يُنافس نواف العقيدي على الجائزة، كل من؛ لاعب القوة الجوية العراقي، علي جاسم “19 عامًا”، لاعب جوهور دارول تاكزيم الماليزي، عارف أيمن “21 عامًا”، ومين غيونغ هيون “21 عامًا”.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث نجح في الفوز على نظيره استقلول دوشنبه على ملعب “الأول بارك” في الرياض، بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثاني جولات مرحلة المجموعات.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 6 نقاط، ليُعزز تواجده في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا، وبفارق 3 نقاط عن برسبوليس الإيراني أقرب منافسيه.
حامي عرين النصر 🇸🇦 نواف العقيدي هو نجم المستقبل من نيوم في الجولة الثانية من دور المجموعات في #دوري_أبطال_آسيا ✨💛#نجوم_المستقبل_تقدمها_نيوم | @NEOM pic.twitter.com/4RQmQbBPG7
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 7, 2023