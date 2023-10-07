نور الغندور بإطلالة تثير الانتقادات في دبي

أطلت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور على جمهورها خلال حضور إحدى الفعاليات الرياضية في أبوظبي لكن هذه المرة تسبب اللوك الجديد في موجة من الانتقادات.

إطلالة غريبة

وحضرت الغندور اليوم فعالية انطلاق مباريات دوري كرة السلة للمحترفين في أبوظبي 2023 الـNBA، حيث تعرضت لانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها التي ظهرت حيث اعتبر المتابعون أن تلك الإطلالة لا تليق بالحدث.

وارتدت الغندور ملابس سوداء ضيفة ملتصقة بجسدها مع بوت بكعب مرتفع ونظارات شمسية وحقيبة يد كبيرة، ما دفع الكثير من متابعي منصات التواصل لانتقاد اطلالتها.

من هي نور الغندور؟

والغندور هي ممثلة مصرية من مواليد 12 نوفمبر 1993 ، تخرجت في عام 2017 من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت حيث تقيم هناك منذ سنوات.

بدأت الغندور مشوارها الفني كمذيعة في قناة الراي، ولكنها اتجهت إلى التمثيل بعدما أصر عليها الفنان محمد العجيمي بالمشاركة كممثلة بأحد المسلسلات، لكن حققت النجاح والشهرة بعدما اختيرت كإحدى بطلات مسلسل سكن الطالبات، وواصلت عملها في التمثيل بعد ذلك، وشاركت في العديد من الأعمال.

في عام 2011 قدمت فقرة خلال برنامج مطبخ إلهام على قناة الراي مع الممثلة إلهام الفضالة، كما قدمت لفترة برنامج صوت السهارى 2 الذي بث على قناة الشاهد.

أشهر أعمالها