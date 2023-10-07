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في دوري كرة السلة للمحترفين في أبوظبي

نور الغندور بإطلالة تثير الانتقادات في دبي

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
نور الغندور بإطلالة تثير الانتقادات في دبي
المواطن - فريق التحرير

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أطلت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور على جمهورها خلال حضور إحدى الفعاليات الرياضية في أبوظبي لكن هذه المرة تسبب اللوك الجديد في موجة من الانتقادات.

إطلالة غريبة

وحضرت الغندور اليوم فعالية انطلاق مباريات دوري كرة السلة للمحترفين في أبوظبي 2023 الـNBA، حيث تعرضت لانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها التي ظهرت حيث اعتبر المتابعون أن تلك الإطلالة لا تليق بالحدث.

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وارتدت الغندور ملابس سوداء ضيفة ملتصقة بجسدها مع بوت بكعب مرتفع ونظارات شمسية وحقيبة يد كبيرة، ما دفع الكثير من متابعي منصات التواصل لانتقاد اطلالتها.

من هي نور الغندور؟

والغندور هي ممثلة مصرية من مواليد 12 نوفمبر 1993 ، تخرجت في عام 2017 من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت حيث تقيم هناك منذ سنوات.

بدأت الغندور مشوارها الفني كمذيعة في قناة الراي، ولكنها اتجهت إلى التمثيل بعدما أصر عليها الفنان محمد العجيمي بالمشاركة كممثلة بأحد المسلسلات، لكن حققت النجاح والشهرة بعدما اختيرت كإحدى بطلات مسلسل سكن الطالبات، وواصلت عملها في التمثيل بعد ذلك، وشاركت في العديد من الأعمال.

في عام 2011 قدمت فقرة خلال برنامج مطبخ إلهام على قناة الراي مع الممثلة إلهام الفضالة، كما قدمت لفترة برنامج صوت السهارى 2 الذي بث على قناة الشاهد.

أشهر أعمالها

  • واصلت الغندور عملها في التمثيل بعد ذلك وشاركت في العديد من الأعمال منها أول الصبح وجار القمر وبركان ناعم، نهاية غرام في عام 2013.
  • وفي عام 2014 شاركت في مسلسلات أشوفكم، لمحات، كعب عالي ، وفي عام 2015 شاركت في مسلسل أمنا رويحة الجنة في دورين حلا وغلا ثم مسلسل قابل للكسر وفيه أمل.
  • في 2016 شاركت في مسلسل سداسيات وبين قلبين والمسافات وفي 2017 شاركت في حياة ثانية واليوم الأسود.
  • وفي 2018 شاركت في مسلسل مع حصة قلم في دور تاليا كما شاركت في مسلسل المواجهة بدور أنوار.
  • وفي عام 2019 شاركت في مسلسلات دفعة القاهرة وحضن الشوك و25 دقيقة وجمان.
  • أما في 2020 فشاركت في مسلسل دفعة بيروت وفي عان 2022 شاركت في مسلسل من شارع الهرم، وفي 2023 شاركت في مسلسل دهب بنت الأوتيل.
اطلالة نور الغندور
إطلالة نور الغندور

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