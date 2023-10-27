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بعد تعادل الاتحاد ضد الحزم

نونو سانتو: صيحات استهجان الجماهير ضدي أمر مفاجئ!

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
نونو سانتو: صيحات استهجان الجماهير ضدي أمر مفاجئ!
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، استغرابه من صيحات استهجان الجماهير ضده بعد نهاية مباراة الاتحاد ضد الحزم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العميد لم يلعب بشكل جيد.

تعادل الاتحاد ضد الحزم

ولعب الاتحاد ضد الحزم على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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مباراة الاتحاد والحزم
جانب من المباراة – المصدر @ittihad

تعليق نونو سانتو على المباراة

وعلق نونو سانتو على التعادل، قائلًا: “مباراة سلبية لم نلعب بشكل جيد، في الشوط الثاني بدأنا بشكل أفضل ولكن للأسف استقبلنا أهدافًا سهلة، كنا سيئين لم نلعب بالقوة والشراسة اللازمة”.

وتابع نونو سانتو: “صيحات استهجان الجماهير ضدي أمر مفاجئ بالنسبة لي، مندهش جدًّا مما حدث ولكن أتفهم ما حدث ولكن أنا لا أهتم لهتاف الجماهير، سوف أعود إلى المنزل وأنام لست مهتمًّا بما حدث”.

مباراة الاتحاد ضد الحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وبشأن إمكانية العودة بنتائج إيجابية، علق نونو سانتو قائلًا: “أثق في عملي، منذ أول يوم لي أعمل بجد واجتهاد، سنشاهد الفترة القادمة ماذا سيحدث”.

وأضاف: “حاولنا التحكم في الدقائق للاعبين بالتبديلات ولكن هذا ليس عذر، أداء اليوم ليس له مبرر، حصلنا على المساحات وسمحنا للفريق الخصم باللعب وهذا أمر سيئ.. نحاول التركيز حاليًّا على المواجهة القادمة والتحضير لها بشكل جيد”.

الاتحاد والحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

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