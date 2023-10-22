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مؤكدًا الاستعداد جيدًا لمواجهة القوة الجوية

نونو سانتو: قراراتي لصالح الفريق وهدفنا الفوز بكل بطولة

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
نونو سانتو: قراراتي لصالح الفريق وهدفنا الفوز بكل بطولة
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة القوة الجوية العراقي، يوم غد الاثنين، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

مواجهة هامة ضد القوة الجوية

وتحدث نونو سانتو عن المباراة، قائلًا: “سنلعب غدًا في بطولة نحن سعداء بالتنافس فيها، قمنا بتحليل فريق قوة الجوية العراقي، فريق جيد ولدينا حصة تدريبية للإعداد، مباراة مهمة على أرضنا سنعمل للانتصار”.

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نونو سانتو
سانتو

تعليق نونو سانتو على مستوى الاتحاد

وبشأن صناعة الاتحاد لفرص كثيرة وعدم تسجيلها، قال: “عندما نشاهد المباريات نقوم بتحليل كافة الجوانب والمشاكل التي يجب حلها، نهدر الكثير من الفرص ولكن الأهداف ستأتي أنا إيجابي واللاعبون موهوبون وسنعمل على ذلك”.

وتابع نونو سانتو: “أنا أعرفكم وأنتم تعرفوني، قراراتي دائمًا تصب في صالح الفريق والمجموعة، مهمتي تطوير اللاعبين تحسين الفريق ككل، نعمل لصالح نادي الاتحاد ونريد لهذا النادي أن يكون في أفضل صورة”.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

وأضاف: “من أول يوم لنا نعمل فقط من أجل اللاعبين، كل قراراتي أدرسها جيدًا لجعل الاتحاد فريقًا أقوى، هذا هو المهم بالنسبة لي، وأتوقع دعم الجماهير لأن ما حققناه في الموسم الماضي بعد غياب 14 سنة يجعل الجماهير تعرف أننا نريد العمل فقط وتقديم الأفضل”.

وأردف نونو سانتو: “اجتمعنا بعد نهاية الموسم الماضي لتحديد الأهداف وكل بطولة هي هدف لنا، فلسفتنا هي مباراة بمباراة وبطولة ببطولة وكل قبل مباراة نتدرب جيدًا ونحضّر كافة اللاعبين، ودائمًا أهم مباراة هي القادمة”.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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