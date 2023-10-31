نونو سانتو يسعى للنهوض أمام الفيحاء

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، في استعادة بريقه، وتحقيق الفوز أمام نظيره الفيحاء اليوم.

مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد الاتحاد، عند الساعة 5:45 مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد نجح في الفوز على الرياض بنتيجة 2\1، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما صعدت كتيبة نونو سانتو بعد تجاوز الخلود بركلات الترجيح.

نونو سانتو يسعى للفوز

ويسعى نونو سانتو لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع نتائج وأداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة الماضية، بتحقيق الفوز في مباراة الفيحاء اليوم، والتأهل إلى الدور التالي والمنافسة على اللقب.

وفشل نونو سانتو في تحقيق الفوز مع الاتحاد خلال آخر 4 جولات من دوري روشن السعودي، ليتراجع إلى المركز السادس، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، ودفع البعض للمطالبة برحيله والتعاقد مع مدرب آخر سريعًا.

وتعود أولى المواجهات التي تعثر خلالها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى تعادله سلبيًا مع الفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، قبل أن يخسر ضد الأهلي، ثم تعادل إيجابيًا مع التعاون والحزم.