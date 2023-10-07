نونو سانتو يُعاني أمام الكبار

يُعاني الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، أمام الأندية الكبيرة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي في جميع البطولات.

معاناة نونو سانتو

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، 3 مباريات أمام الكبار هذا الموسم، حيث واجه الهلال مرتين، ولعب ضد الأهلي مرة، وخسر الـ3 مواجهات، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وودع الاتحاد مع نونو سانتو بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية من الدور ربع النهائي بعد الخسارة ضد الهلال بنتيجة 3\1، قبل أن يفقد صدارة دوري روشن السعودي، بعد هزيمته أمام الزعيم بنتيجة 4\3 في الجولة الخامسة.

واستمرت معاناة نونو سانتو أمام الكبار، وخسر أول ديربي ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ليتراجع إلى المركز الرابع.

تذبذب نتائج الاتحاد

ويعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فترة سيئة، حيث خسر 5 نقاط في آخر جولتين من دوري روشن السعودي، ولم ينجح لاعبيه في هز الشباك، حيث تعادل سلبيًا ضد الفيحاء، ثم خسر أمام الأهلي.

وتعثر الاتحاد مع نونو سانتو في مباراتين متتاليتين ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، عندما خسر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ثم تعادل مع الشباب.