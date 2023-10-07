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خلال منافسات هذا الموسم

نونو سانتو يُعاني أمام الكبار

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
نونو سانتو يُعاني أمام الكبار
المواطن - فريق التحرير

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يُعاني الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، أمام الأندية الكبيرة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي في جميع البطولات.

معاناة نونو سانتو

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، 3 مباريات أمام الكبار هذا الموسم، حيث واجه الهلال مرتين، ولعب ضد الأهلي مرة، وخسر الـ3 مواجهات، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

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الاتحاد ضد الأهلي
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

وودع الاتحاد مع نونو سانتو بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية من الدور ربع النهائي بعد الخسارة ضد الهلال بنتيجة 3\1، قبل أن يفقد صدارة دوري روشن السعودي، بعد هزيمته أمام الزعيم بنتيجة 4\3 في الجولة الخامسة.

واستمرت معاناة نونو سانتو أمام الكبار، وخسر أول ديربي ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ليتراجع إلى المركز الرابع.

الأهلي ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

تذبذب نتائج الاتحاد

ويعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فترة سيئة، حيث خسر 5 نقاط في آخر جولتين من دوري روشن السعودي، ولم ينجح لاعبيه في هز الشباك، حيث تعادل سلبيًا ضد الفيحاء، ثم خسر أمام الأهلي.

وتعثر الاتحاد مع نونو سانتو في مباراتين متتاليتين ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، عندما خسر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ثم تعادل مع الشباب.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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