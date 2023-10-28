نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350 يومًا

أعلن المدير الفني توماس توخيل، عن تشكيل بايرن ميونيخ ضد دارمشتات، وشهد عودة حارس المرمى مانويل نوير للتشكيل الأساسي بعد فترة طويلة من الغياب.

مانويل نوير يعود للمشاركة

وغاب مانويل نوير عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، بسبب معاناته من إصابة بالغة في الساق، ليعود للبدء كأساسي بعد 350 يومًا على آخر ظهور له مع البافاري.

وقام حساب نادي بايرن ميونيخ الرسمي عبر منصة “إكس”، بالاحتفاء بعودة الحارس الألماني للمشاركة كأساسي بعد ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، ونشر صورة قميصه، وتمنى له التوفيق.

تشكيل بايرن ميونيخ ضد دارمشتات

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ ضد دارمشتات، بعد قليل، على ملعب “أليانز أرينا”، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني الممتاز.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ لمباراة اليوم، كالتالي؛ مانويل نوير، نصير مزراوي، مين جاي، ماتيس دي ليخت، ألفونسو ديفيز، جوشوا كيميتش، كونراد لايمر، جمال موسيالا، ليروي ساني، هاري كين، وكينغسيلي كومان.