Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي Icon ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 Icon مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 Icon خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة Icon سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة Icon 31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا Icon تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع Icon الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة Icon حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة دارمشتات بالدوري

نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350 يومًا

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350 يومًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المدير الفني توماس توخيل، عن تشكيل بايرن ميونيخ ضد دارمشتات، وشهد عودة حارس المرمى مانويل نوير للتشكيل الأساسي بعد فترة طويلة من الغياب.

مانويل نوير يعود للمشاركة

وغاب مانويل نوير عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، بسبب معاناته من إصابة بالغة في الساق، ليعود للبدء كأساسي بعد 350 يومًا على آخر ظهور له مع البافاري.

قد يهمّك أيضاً
أرجنتيني يُدير كلاسيكو الهلال والأهلي

أرجنتيني يُدير كلاسيكو الهلال والأهلي

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية

مانويل نوير
الحارس الألماني – المصدر @FCBayernEN

وقام حساب نادي بايرن ميونيخ الرسمي عبر منصة “إكس”، بالاحتفاء بعودة الحارس الألماني للمشاركة كأساسي بعد ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، ونشر صورة قميصه، وتمنى له التوفيق.

مانويل نوير
قميص الحارس الألماني – المصدر @FCBayernEN

تشكيل بايرن ميونيخ ضد دارمشتات

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ ضد دارمشتات، بعد قليل، على ملعب “أليانز أرينا”، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني الممتاز.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ لمباراة اليوم، كالتالي؛ مانويل نوير، نصير مزراوي، مين جاي، ماتيس دي ليخت، ألفونسو ديفيز، جوشوا كيميتش، كونراد لايمر، جمال موسيالا، ليروي ساني، هاري كين، وكينغسيلي كومان.

بايرن ميونيخ ضد دارمشتات
تشكيل البايرن – المصدر @FCBayernEN

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة