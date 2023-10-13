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ضمن معسكر الأخضر بالبرتغال

نيجيريا أول مواجهة إفريقية لـ مانشيني

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
نيجيريا أول مواجهة إفريقية لـ مانشيني
المواطن - فريق التحرير

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يستعد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، لخوض أول مباراة أمام منتخب إفريقي خلال مواجهة نيجيريا.

مانشيني يواجه منتخبًا إفريقيًا للمرة الأولى

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نيجيريا وديًا، عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مونسيبال دي بورتيماو”، وذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال.

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مانشيني عينه على الفوز الأول مع الأخضر

مانشيني عينه على الفوز الأول مع الأخضر

المنتخب السعودي الأول - مباراة السعودية ضد نيجيريا
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتُعد مواجهة اليوم هي الإفريقية الأولى لمانشيني في مسيرته، حيث إنه قاد المنتخب الإيطالي من مايو عام 2018 وحتى أغسطس 2023، وخاض 61 مباراة في جميع البطولات، إلا أنه لم يصطدم بأي منتخب من القارة السمراء.

ويبحث مانشيني عن الظهور بشكل مميز وتحقيق فوزه الأول مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد خسارة وديتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية في مدينة نيوكاسل الإنجليزي، خلال شهر سبتمبر الماضي.

مانشيني
مانشيني – المصدر @SaudiNT

الأخضر أمام منتخبات غرب إفريقيا

على الجانب الآخر، تُعد مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره النيجيري هي المواجهة رقم 15 للأخضر أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، حيث سبق أن واجه السنغال، مالي، موريتانيا، جامبيا، غانا وتوجو، بالإضافة إلى نيجيريا.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لمنتخب السعودية الأولى لكرة القدم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، وخسر الأخضر مرتين فقط أمام منتخبي مالي وغانا.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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