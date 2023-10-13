نيجيريا أول مواجهة إفريقية لـ مانشيني

يستعد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، لخوض أول مباراة أمام منتخب إفريقي خلال مواجهة نيجيريا.

مانشيني يواجه منتخبًا إفريقيًا للمرة الأولى

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نيجيريا وديًا، عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مونسيبال دي بورتيماو”، وذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال.

وتُعد مواجهة اليوم هي الإفريقية الأولى لمانشيني في مسيرته، حيث إنه قاد المنتخب الإيطالي من مايو عام 2018 وحتى أغسطس 2023، وخاض 61 مباراة في جميع البطولات، إلا أنه لم يصطدم بأي منتخب من القارة السمراء.

ويبحث مانشيني عن الظهور بشكل مميز وتحقيق فوزه الأول مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد خسارة وديتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية في مدينة نيوكاسل الإنجليزي، خلال شهر سبتمبر الماضي.

الأخضر أمام منتخبات غرب إفريقيا

على الجانب الآخر، تُعد مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره النيجيري هي المواجهة رقم 15 للأخضر أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، حيث سبق أن واجه السنغال، مالي، موريتانيا، جامبيا، غانا وتوجو، بالإضافة إلى نيجيريا.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لمنتخب السعودية الأولى لكرة القدم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، وخسر الأخضر مرتين فقط أمام منتخبي مالي وغانا.