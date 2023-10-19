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تعرض لها خلال مشاركته مع البرازيل

نيمار بعد إصابته بالصليبي: اللحظة الأسوأ في حياتي

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ مساءً
نيمار بعد إصابته بالصليبي: اللحظة الأسوأ في حياتي
المواطن - فريق التحرير

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أبدى نجم نادي الهلال ومنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نيمار حزنه الشديد، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

اللحظة الأسوأ

وقال نيمار في بيان عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “إنها لحظة حزينة للغاية، الأسوأ في حياتي.. أعلم أنني قوي، ولكن هذه المرة أحتاج إلى دعم عائلتي وأصدقائي”.

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وواصل النجم البرازيلي حديثه قائلًا: “ليس من السهل أن تتعرض لإصابة، وتخضع لعملية جراحية، ثم تصاب مجددًا بعد 4 أشهر فقط.. لدي إيمان، لكني أضع قوتي بين يدي الله حتى يتمكن من تجديدها.. شكرًا لكم على رسائل الدعم والمودة”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر neymarjr

إصابة نيمار

وأعلن نادي الهلال بالأمس، أن الفحوصات الطبية التي أجراها نيمار أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وسيخضع لعملية جراحية لاحقًا، مؤكدًا أن مدة البرنامج العلاج ستتحدد بعد العملية.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر apnews

وكان نيمار قد أُصيب خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد أوروغواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة منتخب بلاده بهدفين دون رد.

وتعثر النجم البرازيلي وسقط خلال الركض عند الدقيقة 44، وأمسك بركبته اليُسرى، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول باكيًا؛ وتم حمله على نقالة، وهو يضع يده على وجهه.

نيمار
إصابة النجم البرازيلي – المصدر abc

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