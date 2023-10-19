نيمار بعد إصابته بالصليبي: اللحظة الأسوأ في حياتي

أبدى نجم نادي الهلال ومنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نيمار حزنه الشديد، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

اللحظة الأسوأ

وقال نيمار في بيان عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “إنها لحظة حزينة للغاية، الأسوأ في حياتي.. أعلم أنني قوي، ولكن هذه المرة أحتاج إلى دعم عائلتي وأصدقائي”.

وواصل النجم البرازيلي حديثه قائلًا: “ليس من السهل أن تتعرض لإصابة، وتخضع لعملية جراحية، ثم تصاب مجددًا بعد 4 أشهر فقط.. لدي إيمان، لكني أضع قوتي بين يدي الله حتى يتمكن من تجديدها.. شكرًا لكم على رسائل الدعم والمودة”.

إصابة نيمار

وأعلن نادي الهلال بالأمس، أن الفحوصات الطبية التي أجراها نيمار أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وسيخضع لعملية جراحية لاحقًا، مؤكدًا أن مدة البرنامج العلاج ستتحدد بعد العملية.

وكان نيمار قد أُصيب خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد أوروغواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة منتخب بلاده بهدفين دون رد.

وتعثر النجم البرازيلي وسقط خلال الركض عند الدقيقة 44، وأمسك بركبته اليُسرى، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول باكيًا؛ وتم حمله على نقالة، وهو يضع يده على وجهه.