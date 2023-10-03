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في شباك ناساجي

نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني في مباراة ناساجي الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتلقى النجم البرازيلي تمريرة ذكية ليسجل أول أهدافه آسيويًّا وهدف الهلال الثاني في شباك الفريق الإيراني في المباراة المقامة على ملعب “آزادي” في العاصمة الإيرانية طهران.

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