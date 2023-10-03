نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا

نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني في مباراة ناساجي الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتلقى النجم البرازيلي تمريرة ذكية ليسجل أول أهدافه آسيويًّا وهدف الهلال الثاني في شباك الفريق الإيراني في المباراة المقامة على ملعب “آزادي” في العاصمة الإيرانية طهران.