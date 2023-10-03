نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا

نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التقدم ضد ناساجي بالشوط الأول الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد فيديو برشلونة عن لامين يامال يثير جدل جماهير النصر .. ما القصة؟ الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف رونالدو وكاسترو الأفضل في دوري روشن عن سبتمبر بنك SNB الراعي الأكبر لموسم الرياض بعقد يتجاوز الـ 100 مليون ريال تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي 1.4 تريليون ريال.. ولي العهد يقود قطاع الصناعة والتعدين إلى العالمية انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا اليوم بـ 8 لقاءات
نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني في مباراة ناساجي الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وتلقى النجم البرازيلي تمريرة ذكية ليسجل أول أهدافه آسيويًّا وهدف الهلال الثاني في شباك الفريق الإيراني في المباراة المقامة على ملعب “آزادي” في العاصمة الإيرانية طهران.
من طهران.. نيمار يضع بصمته الأولى مع الهلال⚽️🔥#نساجي_الهلال#دوري_آبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/6foN4MyVP6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 3, 2023