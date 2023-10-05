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في تاسع جولات دوري روشن

نيمار يُقلق الهلال قبل مواجهة الأخدود

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
نيمار يُقلق الهلال قبل مواجهة الأخدود
المواطن - فريق التحرير

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أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا قلق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي الأخدود بعد غدٍ في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُشير التقارير إلى أن غياب النجم البرازيلي عن التدريبات الجماعية اليوم لـ الهلال قبل مواجهة الأخدود تُضعف من احتمالية لحاقه بالمباراة.

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تألق نيمار ضد نساجي

وكان النجم البرازيلي تألق في مباراة الهلال ونساجي الإيراني أول أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث سجل الهدف الثاني لنادي الهلال.

نيمار - الهلال ونافباخور

وقبل مواجهة الأخدود، يتواجد الهلال في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن برصيد 20 نقطة، أما الأخدود فيحتل المركز الـ14 برصيد 7 نقاط.

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