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نيوكاسل يتألق ويتجاوز باريس سان جيرمان برباعية

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
نيوكاسل يتألق ويتجاوز باريس سان جيرمان برباعية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة نيوكاسل يونايتد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بفوز الماكبايس بأربعة أهداف مقابل هدف.

تقدم نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان

وبدأت مباراة نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان التي أُقيمت على ملعب “سانت جيمس بارك” بشكل سريع، وظهر لاعبو الماكبايس بشكل مميز، وضغطوا بقوة منذ الدقائق الأولى.

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ميغيل ألميرون
احتفال ألميرون – المصدر @NUFC

ونجح ميغيل ألميرون في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17، لتشتعل المباراة وسط دعم وتشجيع كبير من الجماهير في المدرجات، ما منح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد أفضلية.

وتمكن دان بورن من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

دان بورن
احتفال دان بورن – المصدر @NUFC

نيوكاسل يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر نيوكاسل في الضغط، وسجل ساين لونجستاف الهدف الثالث عند الدقيقة 50، قبل أن يُقلص لوكاس هيرنانديز الفارق عند الدقيقة 56.

واستمرت المحاولات وهدأ اللعب نسبيًّا من الفريقين، قبل أن يحرز فابيان شار الهدف الرابع عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4/ 1.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

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