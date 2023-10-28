نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي ساندرو تونالي، لمدة 10 أشهر.

إيقاف تونالي لمدة 10 أشهر

وذكر نيوكاسل في بيان عبر موقعه الرسمي: “تم إيقاف تونالي لمدة 10 أشهر اعتبارا من الجمعة 27 أكتوبر 2023، بعد اتهامه بالمشاركة في مراهنات غير قانونية من قبل الاتحاد الإيطالي”.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه: “عقوبة الاتحاد الإيطالي تتضمن حظرًا شاملًا لمدة 18 شهراً، مع تخفيف 8 أشهر؛ حيث يشارك ساندرو في برنامج علاجي وتعليمي في إيطاليا يتكون من 16 التزامًا”.

وتابع نيوكاسل: “في مساء أمس الجمعة، تلقى النادي تأكيدًا بأن الفيفا وافق على تطبيق عقوبة الاتحاد الإيطالي في جميع المسابقات، ما يعني أن ساندرو سيكون مؤهلًا للعودة لمنافسات كرة القدم من جديد اعتبارًا من الثلاثاء 27 أغسطس 2024”.

ثاني لاعب يُعاقب

وأصبح تونالي وهو أغلى لاعب إيطالي في التاريخ بعد انتقاله إلى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس، نيكولو فاجيولي الذي أوقف 7 أشهر.