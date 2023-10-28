نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات وظائف إدارية وتقنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك سجل مميز لـ النصر ضد الفيحاء
أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي ساندرو تونالي، لمدة 10 أشهر.
وذكر نيوكاسل في بيان عبر موقعه الرسمي: “تم إيقاف تونالي لمدة 10 أشهر اعتبارا من الجمعة 27 أكتوبر 2023، بعد اتهامه بالمشاركة في مراهنات غير قانونية من قبل الاتحاد الإيطالي”.
وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه: “عقوبة الاتحاد الإيطالي تتضمن حظرًا شاملًا لمدة 18 شهراً، مع تخفيف 8 أشهر؛ حيث يشارك ساندرو في برنامج علاجي وتعليمي في إيطاليا يتكون من 16 التزامًا”.
وتابع نيوكاسل: “في مساء أمس الجمعة، تلقى النادي تأكيدًا بأن الفيفا وافق على تطبيق عقوبة الاتحاد الإيطالي في جميع المسابقات، ما يعني أن ساندرو سيكون مؤهلًا للعودة لمنافسات كرة القدم من جديد اعتبارًا من الثلاثاء 27 أغسطس 2024”.
وأصبح تونالي وهو أغلى لاعب إيطالي في التاريخ بعد انتقاله إلى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس، نيكولو فاجيولي الذي أوقف 7 أشهر.