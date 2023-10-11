هاري كين يحلم بالسير على خُطى رونالدو وميسي

يأمل نجم بايرن ميونيخ، الإنجليزي الدولي هاري كين في السير على خُطى البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، ومواصلة التألق في الملاعب بعد تجاوز سن الـ30 عامًا.

هاري كين يحلم بالفوز بـ”يورو 2028″

وأعرب هاري كين، عن سعادته باستضافة بريطانيا لكأس أمم أوروبا “يورو 2028″، وأكد نيته الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة، مضيفًا: “الفوز بهذه البطولة سيكون حلمًا تحقق، بعد خسارة نهائي 2020 أمام إيطاليا”.

وعن موعد اعتزاله للعب كرة القدم، علق النجم الإنجليزي الدولي، قائلًا: “التصور السائد في كرة القدم هو أنه عندما يبلغ أي لاعب 30 عامًا يبدأ الناس في الحديث عن الاعتزال”.

وتابع: “لكن الطريقة التي أنظر بها إلى الأمر، هي أنني أقضي النصف الثاني من مسيرتي الآن تقريبًا، لقد أمضيت 9 أو 10 سنوات على أعلى المستويات، وأتمنى أن أستمر 8 أو 9 سنوات أخرى”.

وأضاف هاري كين صاحب الـ30 عامًا: “مع برامج التعافي والتقدم الذي تشهده علوم الرياضة حاليًا، أصبح بوسع اللاعبين الاستمرار لفترات أطول”.

السير على خُطى رونالدو وميسي

وواصل هاري كين حديثه في هذا الشأن قائلًا: “عندما تنظر إلى الكثير من النجوم مثل رونالدو وميسي وليفاندوفسكي وإبراهيموفيتش، فقد تحسنوا تقريبًا مع وصولهم إلى 30 عامًا”.

واختتم كين تصريحاته قائلًا: “عندما تكون حياتك الشخصية مستقرة، وتعيش حالة من الراحة النفسية والبدنية، فإن هذا يسمح لك بالتركيز على كرة القدم”.