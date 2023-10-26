هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، في ظل تقييم الأسواق لبيانات المخزونات الأمريكية، وترقب صدور البيانات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، لاستشراف مزيد من المعلومات حول مستقبل السياسة النقدية.

انخفاض أسعار النفط

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% إلى 89.89 دولار للبرميل في تمام الساعة 08:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وهبطت أسعار عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% إلى 85.19 دولار للبرميل.

أسباب تراجع النفط

وساهم في تراجع أسعار النفط خلال تداولات اليوم ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مقابل توقعات بزيادتها 239 ألف برميل فقط خلال نفس الفترة.

كما صعد مؤشر الدولار، الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% إلى 106.74 نقطة، الأمر الذي يساهم في ارتفاع تكلفة النفط بالنسبة للمُشترين بعملات أخرى.

ترقب بيانات اقتصادية هامة

وتترقب الأسواق اليوم إلى جانب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الثالث، نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقراره بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات الاقتصاديين على نطاق واسع الإبقاء على الفائدة دون تغيير.